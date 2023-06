FC Schalke 04: Klub macht Rückzieher – S04-Star muss weiter warten

Beim FC Schalke 04 geht es derzeit hoch her, die Transferphase läuft Hochtouren. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Andre Hechelmann haben in diesen Tagen eine Menge zu tun. Sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite wird in den kommenden Tagen noch einiges passieren.

Einer der Hauptabgangskandidaten beim FC Schalke 04 ist schon seit Wochen Rodrigo Zalazar. Der offensive Mittelfeldspieler möchte nicht erneut in die zweite Liga gehen und seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzen. Die Suche nach einem neuen Klub gestaltet sich jedoch wohl schwieriger als gedacht. Ein Verein soll nicht mehr an Zalazar interessiert sein.

FC Schalke 04: SC Internacional kein Interesse an Zalazar

Dass Zalazar den S04 noch in diesem Sommer verlassen wird, gilt inzwischen als sehr wahrscheinlich. Durch den Abstieg sind die Chancen auf einen Verbleib drastisch gesunken. Nach zwei Jahren in der zweiten Liga und einem Jahr in der ersten Liga möchte der Uruguayer seine Karriere nicht in der zweiten Liga fortsetzen. Zalazar soll einen Wechsel in die erste Bundesliga oder ins Ausland bevorzugen.

Da nur wenige bis gar keine Erstliga-Klubs Interesse an dem Mittelfeldspieler zeigen, hat sich Zalazar wohl auf Südamerika festgelegt. In den vergangenen Tagen kamen Gerüchte zu mehreren brasilianischen Vereinen auf. So sollen Vasco Da Gama oder Porto Alegre konkretes Interesse an dem Schalke-Star gezeigt haben.

++ FC Schalke 04 gelingt Sponsoren-Coup – Königsblau kassiert Millionensumme ++

Letzterer Klub soll sich laut dem Vereinsportal „Internacional TimeLine“ aus den Verhandlungen zurückgezogen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte der SC Internacional keine weiteren Schritte einleiten. Der Grund: man möchte eine mögliche Qualifikation für die Copa Libertadores abwarten wollen. Die Copa Libertadores ist der wichtigste südamerikanische Vereinsfußballwettbewerb und etwa vergleichbar mit der Champions League.

So4 möchte weiterhin fünf Millionen

Das könnte sich vor allem auf die Ablöseforderung des S04 beziehen. Denn bei ausbleibender Qualifikation könnte dem SC Internacional da Geld für eine Verpflichtung fehlen. Die Knappen fordern weiterhin an die fünf Millionen Euro für den Fanliebling. So viel Geld ist derzeit noch keiner bereit zu zahlen. Ob sich das in den kommenden W0chen noch ändern wird oder ob der S04 von den Forderungen abweichen muss, ist derzeit noch unklar.

Mehr News:

Noch dauert die Transferphase ja noch einige Wochen. In der Causa Zalazar kann also noch viel passieren. Zuletzt betonte Hechelmann auch, dass ein Verbleib nicht ganz ausgeschlossen sei. Bekommt S04 die geforderte Summe nicht, könnte der Südamerikaner auch wohl gehalten werden, erklärte der Funktionär.