FC Schalke 04: Konkurrent macht ernst – S04 bei IHM wohl chancenlos

Für das kommende Winter-Transferfenster hat der FC Schalke angekündigt, den Kader mit neuen Spielern verstärken zu wollen. Aufgrund der finanziellen Situation des Klubs werden Leihen die bevorzugten Transfermodelle werden.

Bereits vor einigen Tagen machte deshalb das Gerücht die Runde, dass der FC Schalke 04 an einer Leihe von Luca Waldschmidt interessiert sein soll. Nun soll klar sein: Die Königsblauen werden im Kampf um den Offensivstar wohl das Nachsehen haben.

FC Schalke 04: Neuer Konkurrent für S04

Wie „Bild“ berichtet, sollen sich die Chancen von Schalke, Waldschmidt zu verpflichten, weiter verschlechtern. Neben Köln, Stuttgart und Gladbach soll auch Hoffenheim am Offensivspieler des VfL Wolfsburg interessiert sein. Doch damit noch nicht genug.

Während die Schalker sowie alle bisher bekannten Interessenten lediglich eine Leihe des 26-Jährigen in Betracht ziehen, sollen die Sinsheimer einen Kauf des Stürmers bevorzugen. Laut dem Bericht sollen die Verantwortlichen der Wölfe wohl mindestens sechs Millionen Euro an Ablöse fordern. Das ist rund die Hälfte von dem, was der VfL 2021 an Benfica Lissabon für den Transfer überwies. Sollte sich herausstellen, dass die Wolfsburger den Offensivspieler lieber verkaufen als verleihen wollen, würden die Schalker wohl das Nachsehen haben. Einen Spieler für sechs Millionen Euro zu kaufen, können sich die Königsblauen nicht leisten.

FC Schalke 04: Darum hätte Waldschmidt perfekt gepasst

Eine Verpflichtung von Luca Waldschmidt mit einer Leihe wäre der ideale Deal für die Schalker gewesen. Der 26-Jährige kommt in der laufenden Bundesligasaison lediglich auf sieben Einsätze, von den er zumeist als Joker eingewechselt wurde. Eine Torbeteiligung konnte der Stürmer noch nicht beisteuern. Auch wenn diese Saison alles andere als nach den Wunschvorstellungen des Spielers verlaufen dürfte, hat er sein Können doch schon häufiger unter Beweis stellen können.

In der Saison 2019/20 sammelte Waldschmidt zehn Torbeteiligungen für den SC Freiburg in der Bundesliga, ehe er zwölf Tore und vier Vorlagen für Benfica Lissabon erzielte.