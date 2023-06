FC Schalke 04: Pieringer-Abgang? Langsam kommt Licht ins Dunkel

Geht Marvin Pieringer nach einem Jahr beim SC Paderborn wieder für den FC Schalke 04 auf Torejagd oder verlässt der Angreifer die Knappen schon wieder. Laut mehreren Medienberichten soll Pieringer mit einem Abgang liebäugeln. Demnach möchte er nach drei Jahren in Liga zwei nun den Schritt in die erste Bundesliga wagen.

Doch konkret wurde es wohl noch nicht. Mehrere Erstligisten seien zwar interessiert, ein offizielles Angebot habe der FC Schalke 04 allerdings noch nicht bekommen. Nun gibt Neu-Sportdirektor Andre Hechelmann kleine Einblicke in die interne Planung von Königsblau.

FC Schalke 04: „Dann setzt man sich hin“

Neben dem Transferpoker um Marius Bülter ist das Gerücht um Pieringer derzeit das größte Thema auf Schalke. S04-Coach Thomas Reis plant eigentlich mit dem Stürmer. Mit Sebastian Polter, Simon Terodde, Pieringer und Keke Topp hat der Pottklub derzeit vier Stürmer im Kader. Stand jetzt müsse man auf dieser Position also nichts machen.

Hechelmann bestätigte kürzlich, dass man mit der aktuellen Konstellation mehr als zufrieden sei. „Mit Terodde, Polter, Pieringer und dem jungen Keke Topp fühlen wir uns gut und wohl“, so der Funktionär. Bei einem Abgang von Pieringer müsste man jedoch noch einmal nachlegen. Aber Hechelmann betonte auch, dass „Marvin ja noch Vertrag hat“.

Dennoch gilt ein Wechsel derzeit als wahrscheinlichere Variante. Das deutete der Sportdirektor des S04 an. „Es ist aber auch so, dass Spieler Wünsche und Bedürfnisse anmelden. Wenn das der Fall ist, setzt man sich hin“, so Hechelmann. Das klingt schon sehr nach Wechselwunsch seitens Pieringer. Offiziell wurde dieser Wunsch noch nicht kommuniziert, intern könnte man aber schon deutlich weiter sein. Vor allem, weil Pieringer durchaus begehrt ist.

FC Schalke 04: Nächstes Ziel die erste Bundesliga?

Denn sowohl der FC Heidenheim als auch Darmstadt 98 sollen ihr loses Interesse bekundet haben. Beide Aufsteiger kennen den Angreifer aus der vergangenen Saison. Es scheint, als habe er in der letzten Saison ordentlich auf sich aufmerksam gemacht. Bei Heidenheim oder Darmstadt könnte er den Schritt in die erste Bundesliga wagen und sich im deutschen Fußballoberhaus präsentieren.

Im Fall, dass Pieringer tatsächlich gehen sollte, würde der S04 wohl auch gutes Geld bekommen. Zwar hat Pieringer nur noch ein Jahr Vertrag, doch durch seine letzte Saison konnte er seinen Wert ordentlich nach oben schrauben. Zudem hat Königsblau keine Not, den 23-Jährigen zu verkaufen.