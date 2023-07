FC Schalke 04: Transfer-Wirrwarr zu Ende! Ex-S04-Star wechselt zu Bundesligist

Einst sollte er Kapitän des FC Schalke 04 werden und eine Ära verglichen mit der Manuel Neuers prägen. Doch dann wechselte Alexander Nübel 2020 ablösefrei zum FC Bayern München. Mit diesem Schritt hat er es sich ähnlich wie Neuer damals mit den Fans des FC Schalke 04 verscherzt.

Durchsetzen konnte Nübel sich beim FC Bayern jedoch nicht. Er versprach sich bei seinem Wechsel, langfristig die Nummer 1 zu werden, doch bis heute war und ist kein Vorbeikommen an Neuer. So wechselt der ehemalige Hoffnungsträger des FC Schalke 04 nun von Leihgeschäft zu Leihgeschäft.

FC Schalke 04: Nübel wechselt zum VfB Stuttgart

Bekommt er beim FC Bayern eine Chance? Wechselt er fest? Geht er wieder per Leihe? Geht er ins Ausland oder setzt er seine Karriere in der Bundesliga fort? Diese Fragen stellten sich zuletzt viele Experten bezüglich der Personalie Nübel. Nun ist das Hin und Her zu Ende. Nach seiner Rückkehr zum FC Bayern wechselt der 26-Jährige per Leihe zum VfB Stuttgart.

„Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet. Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, dass sich Alex für den VfB entschieden hat und dass die Verhandlungen mit dem FC Bayern letztlich ein erfolgreiches Ende gefunden haben“, erklärte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Auch Nübel freut sich über den Wechsel und blickt gespannt auf seine neue Herausforderung. „Die Gespräche mit Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß waren der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mich für den VfB entschieden habe. Sie haben mir den Klub, die Stadt und die tolle Stimmung im Stadion mit der großen Unterstützung durch die Fans nähergebracht. Ich freue mich sehr, jetzt beim VfB und zurück in der Bundesliga zu sein“, erklärte der Ex-Schalker.

Auf eine Leihe folgt die nächste

Nach einem Jahr auf der Bayern-Bank zog es den Keeper 2021 auf Leihbasis zur AS Monaco. Bei den Monegsassen konnte er überzeugen, spielte sogar international. Dennoch wollte Monaco Nübel nach den zwei Leihjahren nicht behalten. So ging es in diesem Sommer erstmal zurück nach München.

Da man bei dem Rekordmeister weiterhin nicht mit dem Ex-S04-Profi plant, wollte man ihn wieder abgeben. Zu einem festen Transfer kam es jedoch nicht. So geht es für ihn jetzt wieder per Leihe zum VfB Stuttgart.