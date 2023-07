Am kommenden Samstag (8. Juli) reist der FC Schalke 04 ins Trainingslager nach Mittersill. Noch bevor die Mannschaft von Thomas Reis die Reise ins Trainingslager antritt, sollen weitere Neuverpflichtungen kommen. Dabei liegt der Fokus derzeit auf Defensivspieler.

Bei einem Wunschtransfer rückt ein Wechsel jedoch in die Ferne. Der FC Schalke 04 ist laut mehreren Medienberichten seit Wochen an Maxim Leitsch vom FSV Mainz 05 interessiert. Zunächst sah es so aus, als würden die Mainzer den Innenverteidiger gehen lassen. Nun soll Leitsch jedoch eine weitere Chance beim Bundesligisten bekommen.

FC Schalke 04: Leitsch vor Verbleib im Mainz

Thomas Reis kennt Defensiv-Mann Leitsch bestens aus gemeinsamen Bochumer Zeiten. Nun soll der 25-Jährige Reis auch nach Gelsenkirchen folgen und die Defensive von Königsblau verstärken. Doch das scheint sich schwieriger zu gestalten, als zunächst angenommen.

Leitsch war in der vergangenen Saison oft verletzt und konnte bei Mainz noch nicht wirklich Fuß fassen. Ein Wechsel in diesem Sommer galt als realistisch. Nach einem schwierigen Jahr könnte er sich bei einem neuen Verein neu beweisen. Doch ein Transfer scheint sich schwieriger zu gestalten, als zunächst angenommen.

FSV-Sportvorstand Christian Heidel erklärte nun, dass Leitsch vorerst in Mainz bleiben und eine neue Chance bekommen soll. Laut „Kicker“ möchten die Verantwortlichen noch mindestens die Sommervorbereitung abwarten, um dann abschließend zu entscheiden, wie es für den Innenverteidiger weiter geht.

S04 bleibt wenig Zeit

Auf diese Entscheidung wird der S04 jedoch nicht warten können. Denn Mainz ist erst am Sonntag (2. Juli) in die Vorbereitung gestartet. So wird eine abschließende Beurteilung wohl erst in vier bis fünf Wochen getroffen. Doch dann läuft die Zweitligasaison von Königsblau bereits. Die Verantwortlichen des Pottklubs wollen bis zum Saisonauftakt (Freitag, 28. Juli, 20.30 Uhr) den Großteil der Mannschaft stehen haben. Eine Verpflichtung von Leitsch ist bis dahin wohl kaum möglich.

Besonders bitter für Königsblau: Auch der Transfer des anderen Wunschinnenverteidigers, Sepp van den Berg, scheint derzeit nicht in Sicht. Liverpool möchte den Niederländer wohl nur an Erstligisten verleihen. Es ist also gut möglich, dass Andre Hechelmann und Co. letztlich bei Leitsch und van den Berg leer ausgehen. Das wäre ein herber Schlag für die Kaderplanung von Blau-Weiß.