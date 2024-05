FC Schalke 04: Sturm-Talent zum Nulltarif – greift Königsblau bei IHM zu?

Beim FC Schalke 04 bahnt sich ein XXL-Umbruch an. Die S04-Bosse wollen den Kader komplett umkrempeln – man erwartet etliche Zu- und Abgänge. Hinter den Kulissen bastelt man schon fleißig an der Mannschaft für die kommende Saison. Bisher hat man einige Jugendspieler mit einem Profi-Vertrag ausgestattet und Anton Donkor als ersten externen Neuzugang vorgestellt.

Schon in Kürze werden weitere Neuzugänge folgen. Dabei könnte auch ein U21-Nationalspieler der Schweiz interessant werden. Der Akteur verlässt den FC St. Gallen ablösefrei. Für den FC Schalke 04 könnte er also zum Schnäppchen werden.

FC Schalke 04: Bedient sich S04 bei St. Gallen?

Seine vergangene Saison war immer wieder von kleineren Blessuren geprägt. Julian von Moos zählt zu den vielversprechendsten Spielern der Schweizer Super League und konnte in jungen Jahren bereits viel Erfahrung im Profifußball sammeln.

Von Moos besticht durch Geschwindigkeit, gutes Dribbling und Technik. Er gilt als Kreativspieler, der vor allem seine Mitspieler immer wieder gut in Szene setzen kann – ein solcher Spielertyp fehlt S04.

Aufgrund seiner Verletzung kam er in der letzten Saison auf magere vier Torbeteiligungen in 22 Partien. In dem Jahr zuvor waren es starke 17 Scorerpunkte in 23 Partien. Sein großes Potenzial konnte er bereits mehrfach andeuten und immer wieder abrufen. Lediglich die Konstanz fehlte ihm zuletzt.

Sein Abgang vom FC St. Gallen steht fest. Er könnte auch für S04 interessant sein: Julian von Moos. Foto: IMAGO/Pius Koller

Van Moos ist ablösefrei zu haben

Nach zwei Jahren bei St. Gallen wird der Schweizer im Sommer ein neues Kapitel aufschlagen – sein Vertrag läuft Ende Juni aus und wird nicht verlängert. Für potenzielle neue Arbeitgeber wäre er also ablösefrei zu haben – für den S04 wichtig.

Mit nahezu keinem finanziellen Risiko wäre ein solcher Transfer durchaus ein interessanter Schachzug des Revierklubs. Allerdings dürfte Konkurrenz bei einem möglichen Transfer-Poker durchaus groß sein. Die S04-Bosse müssten also Überzeugungsarbeit leisten.