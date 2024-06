FC Schalke 04: Transfer aus dem Nichts! Mit IHM hat niemand gerechnet

Neuzugang Nummer drei! Nach Anton Donkor und Adrian Gantenbein hat der FC Schalke 04 am Mittwoch (29. Mai) einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt.

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 basteln weiter an dem Kader für die anstehende Saison. Königsblau hat Janik Bachmann unter Vertrag genommen. Der Mittelfeldakteur kommt von Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock.

FC Schalke 04 holt Mittelfeld-Allrounder

Königsblau stattet Bachman mit einem Vertrag bis 2027 aus. Der 1,96-Meter große Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von der Kogge. Nun soll er für Königsblau auf Punktejagd gehen.

„Janik überzeugt durch Zweikampf- und Laufstärke. Dazu ist er ein Typ, der auf dem Platz vorangeht und Mentalität mitbringt, die der Mannschaft als Teamplayer Stabilität gibt“, erklärt Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung, was den Neuzugang auszeichnet. „Zudem ist er im zentralen Mittelfeld vielseitig einsetzbar“, so Sportdirektor Marc Wilmots über Bachmann.

„Ben Manga und Marc Wilmots haben mir in einigen Gesprächen ihre Vision aufgezeigt, die mich beeindruckt und sofort überzeugt hat. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und in einigen Wochen vor der großartigen Kulisse in der VELTINS-Arena aufzulaufen“, so der Neuzugang des S04 selbst.

S04 profitiert von Hansa-Abstieg

Dieser Transfer ist durchaus eine Überraschung – vor allem, weil sein Name zuletzt überhaupt mit dem S04 in Verbindung gebracht wurde. Bachmann kommt ablösefrei, da laut „Bild“ sein Vertrag in Rostock durch den Abstieg aufgelöst wurde.

Schalke soll demnach auch schon vor einem Jahr an dem Mittelfeldakteur dran gewesen sein. Damals ging Bachmann jedoch nach Rostock. Ein Jahr später schlägt der 28-Jährige nun doch in Gelsenkirchen auf und soll Königsblau in der kommenden Spielzeit helfen, eine bessere Saison als die abgelaufene zu spielen.