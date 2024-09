FC Schalke 04: Kaum noch abzuwenden! Ex-Star droht jetzt der Worst Case

Zwei Jahre stand Cedric Brunner beim FC Schalke 04 unter Vertrag. 2022 kam er zum Pottklub, nachdem er mit Arminia Bielefeld aus der ersten Bundesliga abgestiegen war. Auch seine Jahre auf Schalke waren nicht sonderlich von Erfolg geprägt.

Im ersten Jahr ging es wieder runter in die zweite Liga, im zweiten Jahr drohte sogar der große Super-GAU mit dem erneuten Abstieg in Liga drei. Nach diesen beiden Jahren trennten sich die Wege von Brunner und dem FC Schalke 04 wieder – jetzt steht er vor einem bitteren Szenario.

FC Schalke 04: Brunner nach S04-Abgang weiter ohne Verein

In der Rückrunde der Abstiegssaison 2022/23 zählte er zu den zuverlässigsten Spielern. Ex-Trainer Thomas Reis setzte regelmäßig auf ihn, doch seine kleinen Blessuren warfen ihn immer wieder zurück. In den zwei Jahren auf Schalke stand er 47 Mal auf für Königsblau auf dem Platz.

Leistenblessuren, Knieprobleme und muskuläre Verletzungen – Brunner hatte immer wieder mit seinem Körper zu kämpfen. In der vergangenen Saison konnte er – anders als noch in der Saison zuvor – nicht mehr die Stütze sein, die man sich in der zweiten Liga von ihm versprochen hatte.

Sein Vertrag lief im Juni aus und auch über zwei Monate später hat er noch immer keinen neuen Verein gefunden. In den vergangenen Wochen gab es kaum Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Rechtsverteidigers. Zu Beginn der neuen Saison ist er also weiterhin vereinslos.

Ex-Schalker droht bitteres Szenario

Dazu ist auch kein Wechsel in Sicht, Brunner wird wohl noch eine Weile ohne Verein bleiben. Das ist als aktiver Profi eine harte Situation – schließlich ist er seit über zwei Monaten ohne Mannschaftstraining und ohne richtige Vorbereitung. Sollte er also in Kürze doch noch einen neuen Klub finden, wird er sich zunächst hinten anstellen müssen.

Ein frühzeitiges Karriereende steht für den 30-Jährigen wohl nicht im Raum. Es wird spannend werden, wann Brunner einen neuen Klub finden wird. Stand jetzt kann sich der Ex-S04-Profi für keine neue Herausforderung empfehlen.