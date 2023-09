FC Schalke 04: Zaubert S04 einen Ex-Profi als Trainer aus dem Hut? ER sucht einen neuen Job

Nach der Saison war Thomas Reis trotz des Abstieges noch der gefeierte Held, nun ist seine Zeit beim FC Schalke 04 schon wieder vorbei. Die Verantwortlichen des Pottklubs sind nun auf der Suche nach einem Nachfolger für Reis.

Dabei könnte auch ein ehemaliger Spieler und Jugendtrainer des FC Schalke 04 interessant werden. Frank Fahrenhorst trainierte zuletzt die Zweitvertretung des VfB Stuttgart und ist nun bereit für eine neue Herausforderung.

FC Schalke 04: Kommt Fahrenhorst zurück an das Berger Feld?

Insgesamt acht Jahre war Fahrenhorst in Gelsenkirchen. Zunächst als Spieler der zweiten Mannschaft, dann als Teammanager der Zweitvertretung und dann als Trainer der U16 und der U17. Im Sommer 2020 zog es den gebürtigen Kamener dann ins Schwabenland zum VfB, um die Zweitvertretung der Stuttgarter zu übernehmen.

Sein auslaufenden Vertrag hat er allerdings nicht verlängert. Laut eigener Aussage, weil er sich zunächst etwas Zeit nehmen und bei andern Trainerkollegen hospitieren wolle. „Aus Hospitationen kann man immer einiges für sich mitnehmen, sich selbst und seine eigene Arbeitsweise reflektieren“, so Fahrenhorst.

++ FC Schalke 04: Warum musste Reis gehen? Diese Worte lassen tief blicken ++

Nach vielen Jahren im Junioren-Bereich strebe er nun seine erste Station im Senioren-Fußball an. „Aktuell liegt mein Augenmerk darauf, ein professionelles Senioren-Team zu übernehmen, aber ausschließen sollte man im Fußball natürlich nie etwas“, betonte der 46-Jährige gegenüber „Reviersport“.

Hospitationen bei Baumgart und Werner

In seiner freien Zeit nach seinem Engagement beim VfB Stuttgart habe er sich die Stationen und die Trainer, bei denen er lernen möchte, ganz bewusst ausgesucht, erklärte Fahrenhorst. Unter anderem war er beim 1. FC Köln und Steffen Baumgart sowie beim SV Werder Bremen und Ole Werner.

„Beide Stationen habe ich ganz bewusst unter dem Aspekt Führung und Kommunikation gewählt – bei einem emotionaleren und einem ruhigeren Trainer. Natürlich ging es auch um Arbeitsschritte, Prozesse, Trainingsinhalte und deren Vermittlung“, betonte der Ex-S04-Coach.

Mehr News:

Führt der Weg nun vielleicht zurück in den Pott zu Königsblau? Fahrenhorst möchte in den Seniorenbereich und der S04 sucht einen neuen Hauptübungsleiter – nur fraglich, ob die derzeitige Situation auf Schalke für den Start in den Profi-Herrenfußball das richtige Umfeld für Fahrenhorst ist. Eine interessante Lösung wäre es jedoch sicherlich.