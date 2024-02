Schalke 04: Plötzlich ein Königstransfer? ER ragt im S04-Team heraus

Tomas Kalas kam in den letzten Tagen des Transfersommers. Viele Fans des FC Schalke 04 hielten seinen Wechsel für eine Art Panik-Transfer. Schließlich hatte der Tscheche in der vergangenen Saison kaum gespielt. Das merkte man dem Innenverteidiger zu Beginn seiner Zeit in Gelsenkirchen auch an.

Kalas hat einige Wochen gebraucht, um vollends anzukommen. Neues Land, neue Liga, neue Teamkollegen, dazu die fehlende Spielpraxis – das war nicht ganz einfach. Doch unter Karel Geraerts hat er sich richtig stabilisiert. Kalas zeigt beim FC Schalke 04 nun das, was er auch bei seinen Stationen zuvor auf dem Platz gebracht hat und ist mittlerweile einer der Besten bei Königsblau.

FC Schalke 04: Kalas wird zum Defensiv-Chef

Zweikampfstärke, ein sauberes Aufbau- und Passspiel, dazu eine gute defensive Koordination und eine beeindruckende Präsenz in Kopfballduellen – Kalas ist neben Kenan Karaman derzeit der Mann der Stunde bei Königsblau und hat sich in den Vordergrund gespielt.

Unter Geraerts ist der Tscheche gesetzt. 13 seiner 15 Spiele hat er in dieser Saison über die volle Distanz bestritten – 12 davon unter Geraerts. Kalas hat sich zu dem wichtigsten Mann in der Knappen-Defensive entwickelt und ist aus der Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken.

Der bullige Defensiv-Akteur zeigte beim knappen Sieg gegen Wiesbaden (1:0) einmal mehr, wie wichtig er für Königsblau ist. Kalas geht stets mit vollem Einsatz in den Zweikampf und möchte – sowohl am Boden als auch in der Luft – stets den Ball gewinnen. Folglich wurde er erstmals in dieser Saison in das Kicker-Team der Woche gewählt.

Beste Zweikampf-Quote der Liga

Kalas hat sich zu einem kleinen „Königstransfer“ für Königsblau entwickelt. Das unterstreicht auch seine unglaubliche Zweikampf-Quote von 70 Prozent gewonnen Zweikämpfen. Damit führt der 30-Jährige das Liga-Ranking in dieser Statistik vor allen anderen Defensiv-Akteuren der Liga an.

Im Laufe der Saison kann Kalas für S04 noch enorm wichtig werden. Schließlich wackelt die S04-Abwehr gehörig. Mit Kalas hat man etwas mehr Stabilität reinbekommen, allerdings bleibt die Defensive das große Problem von Königsblau – ohne Kalas würde man vermutlich noch schlechter dastehen.