FC Schalke 04: Abgang offiziell! Talent macht die Biege

Immer wieder gibt es Talente, die weder bei den Profis noch bei der Reservemannschaft den großen Durchbruch schaffen und den Verein verlassen, um eine neue Herausforderung zu wagen. So jetzt auch beim FC Schalke 04.

Ein Innenverteidiger-Talent verlässt den FC Schalke 04, bleibt aber weiterhin in Deutschland. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Tjark Scheller von der U23 der Königsblauen.

FC Schalke 04: Talent macht die Biege

U23-Trainer Jakob Fimpel verliert einen Innenverteidiger-Talent. Tjark Scheller und der FC Schalke 04 gehen nach dreieinhalb Jahren getrennte Wege. Am Donnerstag (12. Januar) hat der Youngster noch seinen 21. Geburtstag gefeiert und ein Tag später Abgang von den Königsblauen verkündet.

Scheller, dessen Vertrag noch bis zum 30. Juni 2023 lief, wechselt mit sofortiger Wirkung zur U23 des FC St. Pauli, die aktuell in der Regionalliga Nord auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt.

Damit zieht es dem gebürtigen Rendsburger wieder in den Norden. Das Talent kam 2019 von Holstein Kiel in die Knappenschmiede und gehörte unter Norbert Elgert zu einer festen Größe in der U19-Mannschaft.

Scheller wechselt zum FC St. Pauli

Über seinen Wechsel sagt der Innenverteidiger. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe bei einem Club mit großen Entwicklungschancen und einem großartigen Arbeitsklima wie beim FCSP. Jeden Tag alles geben ist der gemeinsame Plan, damit wir unsere Ziele als Team und auch individuell erreichen.“

Auch der sportliche Leiter des FCSP freut man sich über den Neuzugang. „Tjark hat trotz seines jungen Alters sehr viele Erfahrungen im ambitionierten Leistungsfußball gesammelt. Er ist entwicklungsfähig, bringt einen hervorragenden Charakter mit und wird der Mannschaft in der anstehenden Rückrunde weiterhelfen können“, sagt Carsten Rothenbach.

Scheller absolvierte insgesamt nur 25 Pflichtspiele für den FC Schalke 04. Die Corona-Pandemie hatte einen großen Anteil daran, dass es nicht mehr wurden. In der Saison 2020/21 war bereits nach dem vierten Spieltag Schluss.