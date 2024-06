Neuer Job für Ex-S04-Coach Reis? Plötzlich ist er HIER im Gespräch

Thomas Reis war lange Zeit ein echter Publikumsliebling bei S04. Viele Knappen-Fans trauern dem 50-Jährigen noch immer hinterher. Schließlich hätte der Trainer Königsblau beinahe vor dem Abstieg in die zweite Liga bewahrt. Seine Zeit bei Schalke war höchst emotional.

Doch nach einem Horror-Start in die Zweitliga-Saison musste er letztlich gehen. Seither ist er auf der Suche nach einem neuen Klub. Jetzt macht ein irres Gerücht die Runde. Heuert er Ex-S04-Coach in der Türkei an?

Ex-S04-Trainer Reis v0r Süper-Lig-Wechsel?

Reis zeigte sich zuletzt immer wieder häufiger in der Öffentlichkeit, war unter anderem als Experte bei „DAZN“ tätig und kündigte dabei an, wieder bereit für eine neue Aufgabe zu sein. Nun tut sich womöglich eine Chance in der Türkei auf.

Wie der Transferexperte Yagiz Sabuncuoglu berichtet, ist Reis ein ernsthafter Kandidat bei Süper-Lig-Klub Samsunspor. Es soll sogar bereits erste Verhandlungen gegeben haben. Samsunspor war 2023 in die erste türkische Liga aufgestiegen und konnte in der abgelaufenen Saison den Klassenhalt feiern.

Ein Grund für diesen Erfolg: Ex-Trainer Markus Gisdol. Der Deutsche hatte unmittelbar nach dem Klassenerhalt seinen Abschied verkündet. Samsunspor wollte eigentlich mit dem 54-Jährigen, der von den eigenen Fans liebevoll „Opa“ genannt wird, verlängern. Doch er entschied sich für einen Abgang.

„Könnte nicht stolzer sein“

Gisdol sieht seine Arbeit am Schwarzen Meer als beendet an. Zum Abschied lobte er seine Mannschaft überschwänglich. „Wir haben es endlich geschafft. Gott sei Dank ist es vorbei. Ich könnte nicht stolzer auf mein Team sein. Natürlich war es seit dem ersten Tag meiner Ankunft nicht einfach. Tatsächlich sagten viele Leute, dass ich nicht dorthin gehen sollte, weil das Team definitiv absteigen wird“, erklärte der Coach, der ebenfalls eine Vergangenheit beim S04 hat.

Zur neuen Spielzeit könnte nun womöglich Reis übernehmen – sofern es zu einer Einigung kommt. Für den 50-Jährigen wäre es die erste Station im Ausland. Bisher trainierte er als Chefcoach den VfL Bochum und Schalke.