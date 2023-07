Beim ersten Testspiel der Saison fehlte ein bestimmter Spieler. Im Nachgang erklärte der FC Schalke 04 den Grund des Fehlens. Dieser sorgt bei den S04-Fans für Ernüchterung.

Alles deutet auf den Abschied von Marvin Pieringer hin. Der Angreifer fehlte beim 0:3-Testspielsieg des FC Schalke 04 beim SC Spelle-Venhaus. Neben dem Abgang von Marius Bülter könnte also auch Pieringer den Verein demnächst verlassen.

FC Schalke 04: Pieringer fehlt bei S04-Test

Die ersten 90 Minuten der Sommervorbereitung sind Geschichte. Königsblau gewinnt das erste Testspiel der Saison mit 0:3. Die Tore erzielten Sebastian Polter, Bryan Lasme und Keke Topp. Während diese drei Angreifer sich mit Toren auszeichnen konnten, fehlte ein anderer Stürmer des S04: Marvin Pieringer.

Er stand weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit auf dem Feld und war auch abseits des Platzes nicht zu sehen. Den Grund für sein Fehlen lieferte der Pottklub im Nachgang. „Wir befinden uns in Gesprächen mit einem interessierten Verein und werden sehen, wie diese Gespräche zu Beginn der kommenden Woche weiter verlaufen“, erklärte Sportdirektor Andre Hechelmann. Eine Entscheidung um Pieringer steht also kurz bevor.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abgang des 23-Jährigen. Hinter Simon Terodde und Polter ist Pieringer derzeit wohl nur Stürmer Nummer drei. Eine Rolle, mit der er sich nach seinem starken Jahr in Paderborn nicht zufrieden geben möchte. Unter anderem sollen der 1. FC Heidenheim, der SV Darmstadt 98 und der SC Paderborn an ihm interessiert sein.

Hechelmann und Co. in der Zwickmühle

In der Tat ist die Personalie Pieringer eine äußerst knifflige. Denn auf der einen Seite hat der Angreifer in der vergangenen Saison bei Paderborn bewiesen, was in ihm steckt. In 26 Pflichtspielen kam er auf herausragende 24 Torbeteiligungen – eine beeindruckende Quote. Auf der anderen Seite hat Pieringer nur noch bis 2024 einen Vertrag auf Schalke. Da es derzeit nicht wirklich nach einer Vertragsverlängerung aussieht, würde der S04 also nur noch in diesem Jahr gutes Geld für ihn bekommen.

So könnte das Kapitel S04 für Pieringer also nach nur zwei Jahren (und einer Saison bei S04) wieder enden. Gut möglich, dass es ihn sogar in die erste Liga zieht. Mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison hat er sich in jedem Fall für größere Aufgaben empfohlen. Auf Schalke wird man indessen mit dem Geldregen gut leben können. Auch wenn der Verlust des Angreifers wohl schmerzen wird.