Schalke 04: Nächster Manga-Coup! Jubel der S04-Fans kennt keine Grenzen

Seit Wochen dreht sich bei Schalke 04 vieles vor allem um eine Person: Top-Talent Taylan Bulut ist der Shootingstar des Pottklubs, ist zu einer festen Säule des Teams geworden. Er ist einer der ganz wenigen Akteure, die Woche für Woche eine starke Leistung abliefern.

Doch abseits des Sportlichen stellte sich zuletzt eine Frage: Schafft es Schalke 04, den 2026 auslaufenden Vertrag mit Bulut langfristig zu verlängern? Die Antwort hat der Zweitligist nun selbst geliefert!

Schalke 04 verlängert mit Top-Juwel Bulut

Königsblau macht Nägel mit Köpfen! Wie der S04 am Montag (17. Februar) verkündete, hat Bulut seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. Damit gelingt Ben Manga und Youri Mulder die nächste ganz wichtige Verlängerung.

Nach Max Grüger, Mika Khadr, Luca Podlech, Ayman Gulasi und Zaid Amoussou-Tchibara ist Bulut das sechste begehrte Eigengewächs des S04, das in den vergangenen Wochen und Monaten einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Mulder und Manga haben also ganze Arbeit geleistet und lassen ihren Worten Taten folgen.

Von all den Youngsters ist Bulut zweifelsohne der begehrteste Spieler. Der 19-Jährige spielt seine erste Profi-Saison, absolvierte gegen den KSC (2:1) sein 18. Spiel für die Lizenzspielermannschaft. Und doch zählt er bereits zu den besten Akteuren im Kader. Einige Erstligisten sollen bereits bei ihm angeklopft haben.

Sommer-Abgang dank Ausstiegsklausel?

„Ich bin dankbar dafür, dass ich nach den wichtigen Jahren in der Knappenschmiede, auf Schalke den Sprung in die Profimannschaft geschafft habe. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und Trainer. Mit guten Leistungen möchte ich es weiter zurückzahlen und mich verbessern“, sagt der S04-Youngster selbst über seine Verlängerung bis 2029. Dass Bulut Königsblau so lange erhalten bleibt, ist jedoch unrealistisch. Denn schon jetzt sind mehrere Klubs heiß auf den Youngster.

In seinem neuen Vertrag ist laut mehreren Medienberichten eine Ausstiegsklausel in Millionenhöhe verankert worden. Diese soll bereits in diesem Sommer greifen können. Ein Abgang nach der laufenden Saison steht also weiter im Raum. In dem Fall würde Schalke jedoch einen dicken Geldregen bekommen. Fakt ist: Die Fans feiern diese Verlängerung ab – egal, was die (nahe) Zukunft für Bulut und Königsblau bringen mag.