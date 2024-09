FC Schalke 04: Sylla bald schon wieder weg? S04-Fans horchen auf

Neben Kapitän Kenan Karaman ist Moussa Sylla zweifelsohne der große Star beim FC Schalke 04. Der Neuzugang ist für satte zweieinhalb Millionen Euro aus der zweiten französischen Liga gekommen. In seinen ersten Wochen auf Schalke hat er bereits bewiesen, was er der Mannschaft geben kann.

Dass Sylla eigentlich zu gut für den FC Schalke 04 und vor allem für die zweite Liga sein dürfte, ist kein großes Geheimnis. Doch Ben Manga hat es trotzdem geschafft, ihn an das Berger Feld zu locken. Doch wie lange wird er bei Königsblau bleiben?

FC Schalke 04: Sylla fungiert auf und neben dem Platz als großer Hoffnungsträger

Vier Tore in vier Spielen unterstreichen seine starke Form und seinen guten Start in die Saison. Sylla hat seine Klasse sowohl in der Vorbereitung als auch in den ersten Pflichtspielen der neuen Spielzeit unter Beweis gestellt. Er macht die Offensive des Pottklubs nicht nur flexibler, sondern auch schlichtweg besser.

Auf Schalke hofft man nun, dass er diese Form auch in den kommenden Monaten halten kann. Denn seine Tore wären nicht nur sportlich wichtig. Manga hat immer wieder betont, dass es vor allem Sylla ist, der Königsblau auch finanziell voranbringen soll.

Sein Potenzial ist unbestritten und sollte seine Entwicklung so weitergehen, wird Schalke noch eine Menge Spaß mit ihm haben. Doch wie lange wird das der Fall sein? Seine Ambitionen reichen weit über die zweite Liga hinaus und laut übereinstimmenden Medienberichten sollen auch die S04-Verantwortlichen davon ausgehen, dass er nicht länger als maximal zwei Jahre zu halten sein wird.

Königsblau hofft auf großen Geldregen

Der große Pluspunkt in der Personalie Sylla aus S04-Sicht: Manga und Co. haben den Nationalspieler Malis mit einem langfristigen Vertrag bis 2028 ohne Ausstiegsklausel ausstatten können. Bis zum Sommer 2027 hat der Pottklub also das Heft in der Hand, was eine mögliche Ablösesumme angeht – keine allzu schlechten Herausforderungen für Königsblau.

Intern soll man hoffen, dass man mit Sylla gar an einer zweistellige Millionensumme kratzen könnte. Dafür bedarf es aber noch einige Auftritte wie gegen Braunschweig (5:1) oder in Magdeburg (2:2), wo er seinem Team zu Punkten verholfen hat. Derzeit ist der Top-Stürmer etwas angeschlagen – seine Genesung hat jetzt oberste Priorität.