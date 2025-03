FC Schalke 04: Hauptsponsor gelingt Hammer-Deal! S04 schaut genau hin

Seit nun mehr einem dreiviertel Jahr ziert Sun Minimeal die Brust des FC Schalke 04. Nach einer langen und hoch komplizierten Sponsorensuche hat sich der Revierklub letztlich mit dem österreichischen Start-up einigen können. Seither ist Sun Minimeal Hauptsponsor des deutschen Traditionsvereins.

Abseits der Partnerschaft mit dem FC Schalke 04 hat das Schweizer Unternehmen des Ehepaars Maike und Wolfgang Grabher für dicke Schlagzeilen gesorgt. Ihnen ist ein Rekord-Deal gelungen.

FC Schalke 04: Sun Minimeal gelingt Multimillionen-Deal

Sun Minimeal steht für essfertige, nährstoffkomplette Mahlzeiten für unterwegs, die in jede Hosentasche passen. Dieses Konzept reifte bei Grabher schon 2004, im letzten Jahr folgte der große Durchbruch inklusive des Deals mit dem FC Schalke 04. Das Ehepaar hat es geschafft, Sun Minimeal auf die Karte zu bekommen – und wie!

Denn nun folgte ein irrer Deal. Maike und Wolfgang Grabher sorgten in Österreich für einen Rekord-Deal. Bei der TV-Sendung „Zwei Minuten, zwei Millionen“ – dem Pendant zu deutschen Format „Höhle der Löwen“ – stellten sie ihr Produkt und ihr Unternehmen vor. Die Forderung: Vier Millionen Euro für knapp 6,5 Prozent der Firmenanteile! Ein irrer hoher Einstieg in die Verhandlungen mit den vier Investoren. Doch diese waren beeindruckt vom Deal und bissen an.

Drei Investoren boten um die Wette und schließlich bekam der Tiroler Geschäftsmann Christian Jäger den Zuschlag – vier Millionen Euro investiert er in Sun Minimeal. Dafür gehören ihm ab sofort 7,5 Prozent des Unternehmens. Mit diesem Deal stellten die Grabhers und Jäger einen neuen Rekord auf. Noch nie investierte einer der Investoren so viel Geld in ein Unternehmen!

Sun Minimeal von „unglaublichen Emotionen“ beeindruckt

Für das Schweizer Unternehmen ist das ein echter Coup. Damit möchte man das Netzwerk ausbauen und ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärken – da könnte auch dem S04 zugutekommen. Schließlich wächst dann auch der Hauptsponsor des Zweitligisten. „Wir freuen uns da riesig drüber und schauen jetzt, dass wir das gemeinsam mit allen Partnern umsetzen können. Unglaubliche Emotionen – toll, dass wir dabei sein dürfen“, freute sich Wolfgang Grabher über diesen dicken Deal.

Der Vertrag zwischen S04 und Sun Minimeal läuft bis zum Sommer 2026. Ob es auch darüber hinaus eine gemeinsame Zusammenarbeit geben wird, ist noch unklar. Jährlich zahlt das Schweizer Unternehmen bis zu vier Millionen Euro an die Gelsenkirchener.