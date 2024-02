FC Schalke 04: Auswechslung als Hinweis? Bei S04 bahnt sich eine Überraschung an

Beim FC Schalke 04 liegen die Nerven blank. Der Pottklub steht enorm unter Druck, die Mannschaft von Karel Geraerts ist zum Siegen verdammt. Nach der Niederlage in Kiel (0:1) steht mit Wiesbaden die nächste schwierige Aufgabe vor der Brust. Zaubert Karel Geraerts für den Dreier ein Ass aus dem Ärmel?

Seit Wochen fordern die Fans des FC Schalke 04, dass die Spieler aus der Knappenschmiede mehr Chancen bekommen. Am kommenden Wochenenden könnte ein Talent nun endlich seine Möglichkeit bekommen.

FC Schalke 04: Geraerts deutet van der Sloot-Einsatz an

Schon vor der Winterpause war Steven van der Sloot kurz davor, sein Profi-Debüt für S04 zu feiern. Sowohl gegen Osnabrück (4:0) als auch gegen Fürth (0:0) stand der Niederländer schon im Spieltagskader – zu einem Einsatz kam es jedoch nicht.

In der Folge rückte der Rechtsverteidiger wieder in den Hintergrund. Zuletzt trainierte er zwar ab und zu bei den Profis, doch hauptsächlich ist er bei der U23 von Jakob Fimpel. Bekommt er nun eine zweite Chance, sich bei den Profis zu beweisen?

++ FC Schalke 04: Geraerts mit Knallhart-Ansage an Drexler – „Er gibt mir nicht das, was ich will“ ++

Am Dienstag (13. Februar) stand er bei dem Spiel der U23 in Ahlen in der Startelf. Doch nach nur 60 Minuten wurde van der Sloot ausgewechselt – obwohl er stets über die volle Distanz zum Einsatz kommt. Die Auswechslung kam wohl auf Anweisung von Geraerts. Weil der Belgier den 21-Jährigen beim Spiel gegen Wiesbaden (Samstag, 17. Februar, 13 Uhr) gerne dabei hätte.

„Denke auf jeden Fall über ihn nach“

Dass Geraerts tatsächlich um die frühzeitige Auswechslung van der Sloots bat, bestätigte er in der Pressekonferenz am Donnerstag (15. Februar). „Ja ich habe gefragt, ob es möglich, dass er nur 60 Minuten spielt, weil er in meinen Gedanken für das Wochenende definitiv eine Rolle spielt“, verriet der S04-Coach.

„Es ist noch nicht sicher, ob er letztlich auch dabei sein wird. Aber er hat im Training sehr gute Leistung gezeigt, er hat auf sich aufmerksam gemacht. Wir werden es sehen, aber ich denke auf jeden Fall über ihn nach“, betonte der Belgier.