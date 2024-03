FC Schalke 04: Ende einer Ära! Königsblau verkündet Mega-Deal

In den vergangenen Tagen hat sich der Deal bereits angekündigt, nun hat der FC Schalke 04 die neue Partnerschaft offiziell gemacht. Königsblau geht neue Wege im Vertrieb von Sponsoring und Hospitality und hat dafür nun einen starken Partner an der Seite.

Der Pottklub arbeitet ab März mit SPORTFIVE zusammen. Die Partnerschaft mit der global agierenden Vermarktungsagentur sei auf fünf Jahre angelegt und individuell auf die Bedürfnisse des FC Schalke 04 zugeschnitten, wie es in dem offiziellen Statement des Vereins heißt.

FC Schalke 04 schließt umfassende Partnerschaft mit SPORTFIVE ab

SPORTFIVE soll dem Pottklub in erster Linie helfen, neue Sponsoren an Land zu ziehen. Aufgrund der schwierigen Situation – sowohl sportlich als auch finanziell – sei der Markt für Königsblau immer härter geworden. Bislang haben lediglich fünf Festangestellte in diesem Bereich gearbeitet – große Herausforderungen waren so kaum zu stemmen.

Der neue Vertriebspartner verdreifacht das Vertriebsteam nun. Doch neben der breiteren Aufstellung kann Schalke vor allem von einer Sache profitieren: dem großen Netzwerk des Hamburger Unternehmens. Mit Klubs wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Hertha BSC und Union Berlin arbeitet Sportfive bereits zusammen – an Kontakten zu möglichen Sponsoren mangelt es dementsprechend nicht. Auch international ist Sportfive aktiv. So fädelten sie in der jüngeren Vergangenheit etwa Sponsoren-Deals für und mit Tottenham Hotspur und Atlético Madrid ein.

„Zusammen mit SPORTFIVE werden wir partnerschaftlich daran arbeiten, das Potenzial der Marke FC Schalke 04 im Sponsoring erfolgreich zu heben. Unsere Vertriebspower wird mit einem Schlag mehr als verdreifacht. Gemeinsam mit der Expertise von SPORTFIVE werden wir die angepeilten Neuabschlüsse in einem für alle Clubs schwierigen Marktumfeld kurzfristig, also bereits mit Blick auf die kommende Saison, realisieren können. Das erhöht unsere Planungssicherheit für die nahe und mittlere Zukunft spürbar“, erklärt S04-CEO Matthias Tillmann.

So vergibt der S04 erstmals ein Großteil seiner Vertriebsarbeit an eine externe Agentur. Doch nicht für Königsblau ist diese Partnerschaft ein großer Schritt für die Zukunft – auch SPORTFIVE ist sichtlich begeistert von dem Deal. „Wir bedanken uns beim Vorstand Matthias Tillmann und Christina Rühl-Hamers für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Der FC Schalke 04 ist einer der größten Vereine weltweit mit einer enormen Strahlkraft und einer familiären und offenen Kultur“, betont Hendrik Schiphorst, Geschäftsführer SPORTFIVE Germany.

„Wir sind stolz, nun ein Teil der großen S04-Familie zu sein und den Verein ab sofort mit unserer Vermarktungs- und Digitalisierungsexpertise zu unterstützen. Gemeinsam werden wir den Vertrieb neu und leistungsstark aufstellen und den Sponsoring- und Hospitality-Vertrieb auf das nächste Level heben“, fügte er hinzu.

Wie genau sich die Zusammenarbeit letztlich gestalten wird, bleibt abzuwarten. Einer der ersten Punkte, die man künftig zusammen angehen wird, ist wohl die Suche nach einem neuen Trikotsponsor. Denn der einjährige Vertrag mit Veltins läuft nach der Saison aus – einen Nachfolger-Sponsor gibt es bis dato noch nicht.