Es ist wohl derzeit das am hitzigsten diskutierte Thema beim FC Schalke 04: die Suche nach einem Trikot-Sponsor. In knapp zwei Wochen startet der S04 mit dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV die Zweitliga-Saison. Vom neuen Trikot inklusive Sponsor ist bisher jedoch keine Spur.

Und das wird wohl auch noch einige Tage so bleiben. Wie Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, erklärte, werden sich die Fans noch etwas gedulden müssen. Man soll für den ersten Spieltag sogar schon an einem Plan B arbeiten.

FC Schalke 04: „Eine Garantie gibt es nicht“

So langsam werden die Schalke-Fans nervös. Die Mannschaft befindet sich derzeit im Trainingslager, drei Testspiele sind schon absolviert und der Saisonauftakt ist schon in gut zwei Wochen. Doch der S04 konnte noch immer weder das neue Heimtrikot noch einen neuen Sponsor vorstellen. Ob dies bis zum Spiel beim HSV noch passieren wird? Der Großteil der Knappen-Anhänger glaubt an dieses Szenario schon gar nicht mehr.

Und auch Bernd Schröder, dass es durchaus sein kann, dass S04 ohne festen Hauptsponsor in das erste Ligaspiel gehen wird. „Ich bin zuversichtlich, dass wir bis zum Saisonstart einen Hauptsponsor präsentieren können. Eine Garantie gibt es aber nicht“, so der Pottklub-Boss. Hoffnung werden diese Worte den Schalkern nicht wirklich geben.

++ FC Schalke 04: Mysteriöses Posting! S04-Juwel reagiert kryptisch auf Wechselgerüchte ++

Normalerweise dauert eine Suche nach einem Hauptsponsor sechs Monate bis zu einem Jahr, wir müssen das Ganze jetzt in deutlich kürzerer Zeit angehen, weil es auf der Partnerseite manchmal Unwägbarkeiten gibt, die wir, als Schalke 04 nicht beeinflussen können“, verriet Schröder. Wir wollen uns nicht unter Wert verkaufen. Die Marke Schalke ist stark und wertvoll“, betonte der 57-Jährige.

Mit Sondertrikot in den Zweitliga-Start?

Schröder betonte auch, dass S04 mit dem neuen Sponsor im Idealfall genauso viel Geld einnehmen möchte, wie MeinAuto.de für die Zweite Liga gezahlt hätte – diese Summe soll wohl um die vier Millionen Euro liegen. Das Unternehmen MeinAuto.de, das in der Bundesliga noch die Brust des Trikots zierte, hatte eine Option im Vertrag gezogen und ist nun lediglich Premiumpartner.

Weitere News:

Laut mehreren Medien sollen die S04-Bosse auch über ein Sondertrikot für den ersten Spieltag nachdenken. Dies soll die Notlösung sein, falls man in den nächsten zwei Wochen keinen neuen Sponsor präsentieren könne. Das Sondertrikot soll wohl ein Kompromiss sein, der die Fans dennoch begeistern und Geld in die Kassen spülen soll.