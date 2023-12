FC Schalke 04: Star kommt ins Schwitzen – verbannt ausgerechnet ER ihn auf die Bank?

Das letzte Spiel des Jahres ist absolviert und die Winterpause steht vor der Tür. Trotz drei Spielen ohne Niederlage werden Dezember und Januar beim FC Schalke 04 wohl alles andere als besinnlich. Denn die Klub-Bosse kündigten gleich mehrere Personal-Entscheidungen an – auf dem Rasen und abseits des Spielfeldes.

Neben den bevorstehenden Wechseln in der Führungsetage wird sich auch am Kader einiges ändern. Eine der Prioritäten für Sportdirektor Andre Hechelmann und Co. soll ein neuer Stürmer sein. Für einen Akteur des FC Schalke 04 könnte es mit Blick auf die Startelf in der Rückrunde also eng werden.

FC Schalke 04: Topp blüht immer mehr auf

Ganz Schalke ist in der 30. Minute des Zweitligaspiels gegen Greuther Fürth (2:2) in Freudentaumel verfallen – nicht nur, weil das Team die 1:0-Führung erzielte, sondern auch weil Eigengewächs Keke Topp sein erstes Profi-Tor für Königsblau schoss. Nach einer starken Vorlage von Blendi Idrizi schloss er gekonnt per Direktabnahme ab. Anschließend eskalierte nicht nur das ganze Stadion, sondern auch Topp selbst.

„Es war ein unglaubliches Gefühl. Ich kann das noch gar nicht glauben. Diesen Moment werde ich nie vergessen“, betonte der Youngster nach dem Spiel. Einer der ersten Gratulanten auf dem Feld war Sturmpartner und Topp-Vorbild Simon Terodde. Der Routinier ist für den jungen Stürmer eine Inspiration und eine Art Lehrer, wie Topp verriet.

Doch ausgerechnet der 19-jährige Aufsteiger könnte die Klub-Legende in den kommenden Wochen aus der Startelf verdrängen. Denn die beiden sind sich vom Spielstil enorm ähnlich – einige Fans sprechen bei Topp vom „jungen Terodde“. Während Terodde jedoch nicht mehr der Allerjüngste ist und seine Leistungen in dieser Saison nicht ganz überzeugend sind, könnte Topp nach seinem ersten Tor so richtig Fahrt aufnehmen.

Terodde in der Rückrunde nur noch von der Bank?

Da der S04 in der Winterpause noch einen weiteren Stürmer verpflichten möchte und Kenan Karaman wohl gesetzt sein dürfte, könnte die Entscheidung zwischen Topp und Terodde fallen. Mit seiner starken Leistung gegen Fürth hat sich der Youngster in jedem Fall für weitere Startelf-Einsätze empfohlen. Der 19-Jährige traf, während sein Sturmpartner eine Mega-Möglichkeit zum 2:0 vergab.

Kommt neben Karaman, Topp und Terodde noch ein weiterer Angreifer dazu – Polter soll den Verein im Winter verlassen – könnte der Kapitän tatsächlich den Kürzeren ziehen. Topp präsentierte sich zuletzt deutlich spielstärker – eine Eigenschaft, die Karel Geraerts von seinen Stürmern sehr gerne sieht.