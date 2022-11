FC Schalke 04: Fündig geworden? S04 soll an Nationalstürmer dran sein

Beim FC Schalke 04 herrschte in den 15 Bundesliga-Partien in der Offensive teils gähnende Leere. Nach vorne ging meistens so gut wie nichts. Über Standard-Situationen waren die Königsblauen oft gefährlich.

Deshalb will sich der FC Schalke 04 im Winter verstärken. Vor allem für den Sturm soll ein Goalgetter her. Laut einem Gerücht soll S04 wohl an einem Nationalstürmer interessiert sein.

FC Schalke 04 wohl an Nationalstürmer dran

13 Tore in 15 Spielen sind einfach zu wenig. Dementsprechend liegt Königsblau in der Tabelle auch auf dem abgeschlagenen 18. Tabellenplatz – fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Offensive um Simon Terodde, Sebastian Polter, Marius Bülter und Kenan Karaman ist viel zu harmlos.

Deshalb soll Verstärkung her. Kommt diese etwa aus der Türkei? Dem türkischen Online-Portal „Haberturk“ nach sollen die Knappen kurz vor der Verpflichtung des Schweizer Stürmers Haris Seferovic sein. Der 30-Jährige ist aktuell von Benfica Lissabon an den Traditionsverein Galatasaray Istanbul ausgeliehen, der eine Kaufpflicht im Leihvertrag verankert hat. Bei 20 Pflichtspielen wird Seferovic fest verpflichtet.

Doch diese Kaufpflicht wird wohl nicht gezogen. Bei „Gala“ kommt Seferovic in dieser Saison nämlich nicht so oft zum Einsatz, wie von allen Parteien vermutlich erhofft. Zu Beginn der Spielzeit stand der Angreifer noch stets in der Startelf, doch in den letzten Partien vor der WM-Pause fand sich der Schweizer Nationalspieler nur noch auf der Bank wieder – ohne eingewechselt zu werden. Zehn Partien hat er bislang absolviert.

FC Schalke 04: Kommt Seferovic?

Deshalb könnte im Winter der Abflug erfolgen. Dem Angreifer wurde mitgeteilt, dass er sich einen neuen Verein suchen soll. An dem anderen Galatasaray-Neuzugang Mauro Icardi hat Seferovic keine Chance.

Laut dem türkischen Journalisten Ayhan Sensoy, der einen guten Draht zu den Beratern und Spielern von Galatasaray hat, sollen auch schon die ersten Kontakte stattgefunden haben. In der Bundesliga kennt sich Seferovic bestens aus.

Von 2014 bis 2017 absolvierte der 1,89 Meter große Mittelstürmer 86 Partien. Dabei erzielte er 16 Tore und bereitete 13 Treffer vor. Aktuell befindet sich der Offensivspieler mit der Schweiz bei der Weltmeisterschaft in Katar.