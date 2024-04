Riesen-Sensation um Ex-Schalke-Star – jetzt träumt er vom großen Wurf

Atalanta Bergamo ging als klarer Außenseiter in die Partie gegen den FC Liverpool (3:0). Das Klopp-Team empfing die Italiener am Donnerstag (11. April) zum Viertelfinal-Hinspiel der Europa League. Seit letztem Sommer spielt auch Ex-Schalke-Publikumsliebling Sead Kolasinac dort.

Entgegen allen Erwartungen konnte Liverpool jedoch nicht gewinnen, sondern holte sich an der heimischen Anfield Road eine dicke Klatsche ab. Nun stehen Bergamo und Ex-Schalker Kolasinac vor dem Einzug ins Halbfinale, während Liverpool das Aus droht.

Team von Ex-Schalker Kolasinac schockt Klopp

„Das muss sich schlecht anfühlen, weil es einfach schlecht war. Das können wir uns nicht schönreden. Das geht nicht ohne Alkohol“, sagte Klopp nach dem 0:3 gegen Atalanta im Gespräch mit Sky Sport Austria. Die Italiener führten den haushohen Favoriten im eigenen Stadion vor und verschafften sich eine exzellente Ausgangslage für das Rückspiel (Donnerstag, 18. April, 21 Uhr)

Bergamo war von Beginn an die tonangebende Mannschaft und ging kurz vor der Halbzeit in Führung, ehe man in der zweiten Hälfte das zweite und dritte Tor folgen ließ. Besonders bitter für Kolasinac: Der Ex-Schalker fehlte wegen Adduktorenproblemen und verpasste so die Sensation in Liverpool.

Mit einem 3:0 im Rücken wird Atalanta das Rückspiel mit großem Selbstbewusstsein angehen. Dann dürfte auch Kolasinac wieder mit von der Partie sein. Der Ex-S04-Star wechselte vor der Saison aus Marseille nach Nord-Italien. Bei Atalanta ist er absoluter Stammspieler und ein ganz wichtiger Akteur für Trainer Gian Piero Gasperini.

Wiedersehen mit Ex-Klub?

Im Rückspiel möchte Kolasinac dann dabei helfen, das Halbfinal-Ticket tatsächlich zu buchen. Es wäre der größte internationale Erfolg des Vereins seit 1988. Damals standen die Bergamasken im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger – allerdings musste man sich dem KV Mechelen geschlagen geben. Jetzt stehen Kolasinac und Co. vor dem zweiten internationalen Halbfinale der Vereinsgeschichte.

Für den ehemaligen Schalker könnte es zudem ein ganz besonderes Halbfinale werden: In der nächsten Runde könnte er auf sein Ex-Team Olympique Marseille treffen. Die Franzosen um Ex-S04-Star Amine Harit verloren das Hinspiel bei Benfica Lissabon mit 1:2, spielen in der kommenden Woche allerdings im heimischen Stadion.