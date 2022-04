FC Schalke 04: „Wir stehn zu dir“ – S04-Fans mit Motivationssong für Saisonfinale

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Für den FC Schalke 04 geht es im Saisonendspurt um alles. Das Team von Trainer Mike Büskens steht fünf Spiele vor dem Schluss an der Spitze und hat beste Chancen, um den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga zu schaffen.

Damit das auch gelingt und die Mannschaft hochmotiviert ist, haben zwei Fans des FC Schalke 04 ein Lied rausgebracht. „Wir stehn zu dir“ heißt der Rap-Song, der am Freitag von SamboGame und PetiFlo veröffentlicht wurde.

FC Schalke 04: Motivationssong für Saisonendspurt

Dass die königsblauen Anhänger besonders heiß auf den Saisonendspurt sind, zeigte sich in den vergangenen Tagen. Die Heimspiele waren direkt ausverkauft und auch für die Auswärtspartien in Sandhausen und Nürnberg kauften die Fans die Ticketshops leer.

Das Restprogramm des FC Schalke 04:

17. April, 13.30 Uhr: SV Darmstadt 98 (Auswärts)

23. April, 13.30 Uhr: Werder Bremen (Heim)

29. April, 13.30 Uhr: SV Sandhausen (A)

7. Mai, 20.30 Uhr: St. Pauli (H)

15. Mai, 13.30 Uhr: 1. FC Nürnberg (A)

Jetzt soll auch die Mannschaft motiviert werden. Dafür sind zwei Schalke-Fans ganz kreativ geworden und haben eine besondere Botschaft an Simon Terodde und Co. gesendet – mit einem Rap-Song: „Wir stehn zu dir“ von SamboGame und PetiFlo wurde am Freitagabend veröffentlicht und sorgt bei vielen Fans für Gänsehaut.

+++ FC Schalke 04: Ganz schön bitter! S04-Fans trauern verpasstem Transfer hinterher +++

„Endspurt in Liga zwei, wir Schalker sind bereit“

Das Lied beginnt zunächst mit einem Rückblick und den Worten von S04-Legende Gerald Asamoah auf die Katastrophensaison, in der die Schalker sang und klanglos abgestiegen sind. Danach aber fordert SamboGame: „Kommt, holt das Ding für Rudi, zurück zum Berger Feld, zurück in Liga eins. Fraisl, Langer, Fährmann hält. Endspurt in Liga zwei, ja, wir Schalker sind bereit. Ja, wir stehen fest zusammen, 1000 Freunde sind vereint.“

SamboGame ft. PetiFlo – Wir stehn zu dir

Zu den Klängen von One Republic's Hit „Counting Stars“ aus 2014 rappen die beiden Fans voller Emotion alles raus. Das Ganze wurde mit einem passenden Video aus Szenen von der aktuellen Saison untermalt.

Mehr News zum FC Schalke 04:

Im zweiten Teil erzählt PetiFlo, dass er sich dafür geschämt hat, als sein Königsblau in der Abstiegssaison überall in den Schlagzeilen stand. Aber: „Ob erste oder zweite Liga, das ist uns egal. Wir sind Fans und sind immer für euch da – Schalke bis zum Tod, das ist doch Sonnenklar.“ Im anschließenden Refrain heißt es dann: „FC Schalke von 1904, was auch kommen mag, wir stehen zu dir. Ein Leben lang von der Wiege bis ins Grab, die ganze Kurve singt jetzt Schalke Tag für Tag.“

Motivationssong soll Mannschaft erreichen

In den sozialen Netzwerken wird der Song zahlreich geteilt und von anderen S04-Fans gefeiert. „Ganz ganz stark“, „Nicht immer einer Meinung, aber dat is Gänsehaut ker“ und „GEmeinsam zum Aufstieg, GEiles Ding“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Für unsere Liebe von 1904!💙https://t.co/XnpbjEFjOX — SamboGame (@SamboGame) April 15, 2022

Damit auch die Mannschaft auf den Song aufmerksam gemacht wird, haben viele Fans die Schalker Profis auf Instagram angeschrieben oder auf Twitter unter dem Beitrag markiert. Ob S04-Coach Mike Büskens das Lied dann sogar in der Kabine für noch mehr Motivation laufen lässt?