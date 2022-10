FC Schalke 04 verkündet Horror-News! „Extrem bitter“

Es hatte sich bereits angedeutet – jetzt herrscht beim FC Schalke 04 schreckliche Gewissheit.

Wie der FC Schalke 04 am Montag (3. Oktober) bekanntgegeben hat, werden zwei S04-Stars in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren.

FC Schalke 04 verkündet Horror-News

Bereits wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit gegen den FC Augsburg (2:3) gab es den ersten Schreckmoment. Sepp van den Berg blockte einen Schuss ab und musste anschließend mit der Trage vom Feld getragen werden. Der Niederländer wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht mit Verdacht auf eine Knöchelverletzung.

Diese schlimme Verletzung bestätigt sich jetzt. Bei dem U21-Nationalspieler wurde eine schwere Bänderverletzung diagnostiziert. Van den Berg wird in diesem Kalenderjahr kein Pflichtspiel mehr für den FC Schalke 04 absolvieren, das gab der Klub in einer Mitteilung bekannt.

Ähnliches gilt auch für Rodrigo Zalazar. Der Uruguayer erlitt im Duell mit den Fuggerstädtern einen Mittelfußbruch und wird Königsblau somit ebenfalls in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

„Das ist extrem bitter“

„Das ist extrem bitter“, sagt Rouven Schröder, der bereits unmittelbar nach dem Abpfiff in der Veltins-Arena geahnt hatte, dass das Duo längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Bis zur Winterpause bestreitet Schalke noch acht Partien: sieben in der Bundesliga und eine im DFB-Pokal.

„In der Vergangenheit haben wir bereits mehrfach gezeigt, dass wir verletzungsbedingte Ausfälle, so schwer sie wiegen, als Gruppe auffangen können – das werden wir auch dieses Mal schaffen. Wir haben absolutes Vertrauen in den Kader. Sepp und Rodri wünschen wir gute Besserung. Beide werden unsere volle Unterstützung bekommen, damit sie möglichst bald wieder auf dem Platz stehen können“, so Schröder weiter.

Besonders bitter: Sepp van den Berg war ein absoluter Leistungsträger im Team von Trainer Frank Kramer. Der Niederländer absolvierte seit seiner Ankunft jedes Pflichtspiel. Bei Zalazar wird den Königsblauen in der Offensive der Kreativspieler fehlen, der zudem die größte Gefahr ausstrahlt.