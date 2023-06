FC Schalke 04 sucht Innenverteidiger! Das ist der Wunschkandidat von Reis

Der FC Schalke 04 lässt nicht viel Zeit nach dem Abstieg vergehen und schraubt schon fleißig an dem Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Eine große Kader-Baustelle ist die Position des Innenverteidiger. Derzeit sind mit Marcin Kaminski und Leo Greiml nur zwei etatmäßige Innenverteidiger im Kader.

Peter Knäbel, Andre Hechelmann und Co. müssen dringend Verstärkung holen. Thomas Reis hat seinen Wunschspieler bereits genannt. Dieser ist wahrlich kein Unbekannter. Sepp van den Berg soll ein weiteres Jahr für den FC Schalke 04 auflaufen.

FC Schalke 04: Reis‘ Hoffnung trotz Abschiedspost?

Thomas Reis möchte Sepp van den Berg. Der S04-Coach sprach kürzlich über die zu besetzenden Positionen und mögliche Neuzugänge. Für die Innenverteidigung sei sein Favorit der junge Niederländer, der schon in der abgelaufenen Saison für Königsblau kickte. Nach einer langen Verletzungspause zeigte er in den letzten Partien, was in ihm steckt.

Eigentlich hat sich der Defensiv-Spezialist schon von Schalke verabschiedet. Am Mittwoch postete er ein Abschiedstext in den sozialen Medien. Dabei bedankte er sich noch einmal für den Support währen der Saison. Die Unterstützung während seiner Verletzung werden ihm „immer in Erinnerung bleiben“. „Es war mir eine Ehre, in Blau und Weiß zu spielen, und ich werde meine Zeit hier nie vergessen. Dieser Verein spielt auf höchstem Niveau und wird sehr bald zurück sein“, schrieb er. Worte, die einen Abgang vermuten lassen.

Doch Thomas Reis möchte ihn trotz der Abschiedsworte weiter von S04 und dem Weg überzeugen und ihn das Projekt Liga zwei gewinnen. Reis sagt klar: Schalke sucht noch einen starken Innenverteidiger für die Startelf – einen, der schon Erfahrung gesammelt hat. Sepp van den Berg „wäre ideal, weil man sich kennt und schon gut zusammengearbeitet hat“, so der S04-Coach.

Ginge es nach Thomas Reis würde er auch in der kommenden Saison für Königsblau spielen: Sepp van den Berg ist Reis' Wunsch-Innenverteidiger.

Neu-Sportdirektor bereits in Gesprächen

Ob eine „Rückholaktion“ tatsächlich gelingt, ist derzeit noch fraglich. Tendenz: eher unwahrscheinlich. Sportdirektor Andre Hechelmann verriet am Freitag (02. Juni), dass man trotz vermeintlichem Abschiedspost weiterhin in Kontakt stehe. „Hoffnung sollte man immer haben, genau wie bei Simon Terodde. Wir sind in Gesprächen und hoffen da weiterzukommen“, so der S04-Funktionär.

Dass Sepp van den Berg sich auf Schalke wohlfühlt verriet der 21-Jährige in der Vergangenheit des Öfteren. Und vielleicht ist ihm ja wichtig, nach seiner langen Verletzungspause regelmäßig zu spielen und ein Umfeld zu haben, dass er bereits kennt. Beide wäre in Gelsenkirchen in jedem Fall gegeben. Sportlich wäre eine erneute Verpflichtung des Niederländers ein großer Coup. In Liga zwei würde er wohl zu den besten Defensiv-Akteuren zählen.