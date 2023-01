FC Schalke 04: Reis mit unmissverständlicher Ansage an seine Stars

Die Hinrunde in der Bundesliga hat der FC Schalke 04 auf dem letzten Tabellenplatz beendet. Bereits in drei Wochen hat der abstiegsbedrohte Klub aus Gelsenkirchen die Möglichkeit, gegen Eintracht Frankfurt dem rettenden Ufer wieder näher zu rücken. Damit das gelingt, ist der FC Schalke 04 kurz nach dem Jahreswechsel ins türkische Belek gefahren, um sich dort auf die Rückrunde vorzubereiten.

In einem vereinseigenen Interview hat Trainer Thomas Reis nun eine deutliche Ansage an seine Mannschaft gemacht. „Wir haben bereits in der abschließenden Phase des vergangenen Jahres an der Defensivarbeit gefeilt. Da haben wir gut gearbeitet, auch wenn in den Testspielen noch nicht alles hundertprozentig so geklappt hat, wie wir uns das wünschen. Denn eines ist klar: Wir dürfen nicht mehr so viele Gegentore fressen“, so der S04-Coach.

FC Schalke 04: Reis mit deutlicher Ansage

Mit 32 Gegentoren stellt Schalke die zweitschlechteste Abwehr der Bundesliga. Nur der VfL Bochum hat mit 36 Gegentoren eine noch schlechtere Defensive vorzuweisen. Aus diesem Grund „wird auf der Abwehrarbeit auch weiterhin der Fokus liegen, damit wir in der Defensive im zweiten Saisonteil stabiler stehen“, kündigt Reis an.

„Gleichzeitig wollen wir uns aber auch im Spiel mit dem Ball verbessern. Denn wir wissen, dass wir den Bedarf haben, auch mehr Tore zu erzielen. Wir werden bei den Trainingsinhalten den richtigen Mix finden, um gut vorbereitet ins erste Pflichtspiel im Jahr 2023 zu starten“, kündigt der ehemalige Bochumer an.

FC Schalke 04: Daran will Reis nun arbeiten

Hoffnung darauf kann laut Reis die bisherige Trainingsleistung machen. „Seit meinem ersten Tag auf Schalke ist die Intensität im Training sehr hoch. Das müssen wir genau so beibehalten, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen.“

Und weiter: „Wir müssen über die Mentalität und über den Kampf kommen, um Punkte zu sammeln. Und natürlich müssen wir unsere Fehler abstellen“.