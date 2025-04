FC Schalke 04: Juwel-Überraschung! Van Wonderen verkündet es selbst

Beim FC Schalke 04 geht es in diesen Tagen drunter und drüber. Neben der sportlichen Misere und der Diskussionen rund um Trainer Kees van Wonderen bestimmen auch die Verletzungen bei Königsblau immer wieder die Schlagzeilen.

Wie schon in den letzten Jahren hat der FC Schalke 04 auch in dieser Spielzeit mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Zuletzt hat es auch ein Top-Juwel getroffen – jetzt gibt es jedoch überraschende Neuigkeiten.

FC Schalke 04: Podlech vor Blitz-Comeback?

Vor knapp drei Wochen folgte für Luca Podlech und S04 der große Schock: Das Torwart-Talent hatte sich eine Meniskusverletzung zugezogen. Wie der Pottklub am Freitag (21. März) mitgeteilt hatte, stand gar das Saison-Aus im Raum. Dabei kam der Youngster bei der U23 doch erst richtig in Fahrt.

Podlech gilt als das große Keeperjuwel auf Schalke, eines Tages dürfte er wohl in der Arena als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen. Bis dahin soll er sich bei der U23 beweisen und Erfahrung sammeln. Umso bitterer, dass sich der 19-Jährige in dieser Phase verletzt hatte.

Doch nun folgten gute Nachrichten rund um Podlech: Wie van Wonderen am Donnerstag (17. April) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 19. April, 20.30 Uhr) mitgeteilt hat, schreitet die Genesung des Youngsters sehr gut voran.

U23-Comeback noch in dieser Saison?

„Es sieht sehr gut aus, er macht große Fortschritte. Wir hoffen, dass er in den kommenden Wochen noch zum Einsatz kommen kann. Aber er ist auf einem guten Weg“, so der Niederländer. Ab Montag (21. April) ist Podlech wieder auf dem Rasen, trainiert individuell an seinem Comeback. Nur drei Wochen nach seiner Operation ist eine Rückkehr also wieder in Sicht.

Sowohl für Podlech selbst als auch für S04 wäre es ein ganz wichtiges Zeichen, dass Podlech noch in der laufenden Spielzeit zurückkehrt. Im Sommer soll er sich dann bei Profis beweisen dürfen. Ob er in der kommenden Saison fest zum Profikader gehört oder ob gar eine Leihe oder ein weiteres Jahr in der U23 infrage kommen würden, steht derweil noch nicht fest.