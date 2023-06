FC Schalke 04: Falls Pieringer wirklich geht – zwei mögliche Kandidaten für S04

Das Gerücht, dass Marvin Pieringer nach der Verlängerung von Simon Terodde den FC Schalke 04 noch in diesem Sommer verlassen möchte, hält sich schon seit einigen Tagen. Laut mehreren Medienberichten soll der Angreifer einen Wechsel in die erste Bundesliga präferieren. Wirklich konkret ist es allerdings noch nicht geworden.

Für den Fall, dass Pieringer gehen sollte, müsste der FC Schalker 04 in der Offensive nachlegen. Dabei könnten gleich zwei Spieler für Blau-Weiß interessant werden. Während Benedict Hollerbachs Stern gerade aufgeht, könnte man mit Cedric Teuchert einen alten Bekannten zurück an das Berger Feld lotsen.

FC Schalke 04: Hollerbach als Pieringer-Ersatz?

Einer von zwei möglichen Nachfolger für Pieringer, falls dieser denn geht, könnte Benedict Hollerbach sein. Der 22-Jährige ist kürzlich mit Wehen Wiesbaden in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Mit 22 Torbeteiligungen, davon drei allein in der Relegation gegen Arminia Bielefeld, hatte Hollerbach einen entscheidenden Anteil an diesem Erfolg.

Für den Mittelstürmer war die abgelaufene Spielzeit definitiv der Durchbruch. Er überzeugte nicht nur mit Toren und Vorlagen, sondern auch mit seiner Art. Trotz des Aufstieges wird Hollerbach die Hessen verlassen. Zwar hat sich sein Vertrag mit dem Gewinn der Relegation noch einmal bis 2024 verlängert, doch angesichts seiner Leistungen im letzten Jahr ist er kaum zu halten.

Gleich mehrere Klubs aus der ersten und zweiten Liga sollen ihr Interesse an dem 22-Jährigen bekundet haben. Laut übereinstimmender Berichte sei ein Transfer zum 1. FC Köln am wahrscheinlichsten. Die Ablöse liege bei rund einer Million Euro. Solange der Transfer noch nicht über die Bühne gegangen ist, sollte der S04 den Shootingstar definitiv im Auge haben. Doch bis eine Entscheidung in der Causa Pieringer fallen wird, hat Hollerbach seinen Vertrag beim Effzeh wohl schon unterschrieben.

Könnte in der kommenden Saison in Blau-Weiß seine Tore bejubeln: Benedict Hollerbach von Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Foto: IMAGO/Kruczynski

Rückholaktion von Teuchert?

Neben Hollerbach könnte auch ein Ex-S04-Star interessant werden. Cedric Teuchert hat eine starke Saison hinter sich und überzeugte mit 18 Torbeteiligungen. Trotz der schwachen Saison von Hannover 96 konnte der 26-Jährige wieder auf sich aufmerksam machen. Da sein Vertrag nur noch bis 2024 läuft und eine Vertragsverlängerung derzeit nicht im Raum steht, wäre ein Transfer für Königsblau durchaus machbar. Dass Teuchert und S04 noch einmal zusammenfinden, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Spielte schon von 2018 bis 2019 für Königsblau und könnte ein möglicher Ersatz für den wechselwilligen Marvin Pieringer werden: Cedric Teuchert von Hannover 96. Foto: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Bevor man sich ernsthaft mit neuen Stürmern beschäftigt, muss sich der Transfer von Pieringer zunächst einmal konkretisieren. Zwar sollen sowohl der FC Heidenheim als auch Darmstadt 98 loses Interesse zeigen, ein Angebot kam bei Königsblau noch nicht an. Dies könnte auch noch etwa dauern.