FC Schalke 04: Zwangsabstieg für Traditionsklub – S04 darf sich Hoffnungen machen

Als Vorbereitung auf die neue Saison hat der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt bereits ordentlich zugeschlagen. Doch Sportdirektor Rouven Schröder ist noch lange nicht fertig. Weitere Spieler sollen kommen.

Sein Fokus ist dabei nach Frankreich gerichtet. Mit Florent Mollet wurde bereits ein Fußballer aus der französischen Ligue 1 verpflichtet. Ein weiterer soll zum FC Schalke 04 wechseln. Dabei können sich die Königsblauen jetzt große Hoffnungen machen. Girondins Bordeaux stürzt nämlich wegen finanzieller Probleme in die Drittklassigkeit ab.

FC Schalke 04: Zwangsabstieg für Traditionsklub! Profitiert jetzt S04?

Der französische Traditionsklub muss jetzt nach einer wirtschaftlichen Prüfung als Absteiger aus der Ligue 1 in der nächsten Saison in der dritten Liga ran. Der Ligaverband LFP gab das am Dienstag bekannt.

Bisherige Zugänge des FC Schalke 04:

Thomas Ouwejan (2 Mio/AZ Alkmaar)*

Rodrigo Zalazar (1,5 Mio/Eintracht Frankfurt)*

Marvin Pieringer (0,5 Mio/SC Freiburg)*

Leo Greiml (ablösefrei/Rapid Wien)

Ibrahima Cissé (ablösefrei/KAA Gent)

Tobias Mohr (1 Mio/1. FC Heidenheim)

Florent Mollet (0,5 Mio/HSC Montpellier)

Justin Heekeren (180.000/Rot-Weiß Oberhausen)

Dong-Gyeong Lee (erneute Leihe/Ulsan Hyundai)

Fabian Krauß (Leihe/RB Leipzig)

*Fest verpflichtet nach Leihe

Laut dem Sender „RMC“ hat der Klub rund 40 Millionen Euro Schulden. Eine Woche hat Girondins nun laut mehreren Berichten aus Frankreich Zeit, um gegen das Urteil vorzugehen. Und das soll auch geschehen. Der Verein reagierte bereits und kündigte an, die „brutale“ Entscheidung nicht hinzunehmen.

Jean Onana soll wohl das Interesse des FC Schalke 04 geweckt haben. Foto: IMAGO / Buzzi

Für den FC Schalke 04 könnte ein Zwangsabstieg des französischen Traditionsklubs von Vorteil sein. Laut der französischen Sporttageszeitung „L'Équipe“ soll Jean Onana beim FC Schalke 04 ein Thema sein. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wird nach dem Abstieg definitiv den Verein verlassen.

FC Schalke 04: Hoffnungen bei Onana-Transfer?

Die Königsblauen sollen allerdings nicht die einzige Mannschaft sein, die Onana gerne verpflichten will. Der kamerunische Nationalspieler hat neben den Knappen auch die Aufmerksamkeit vom italienischen Meister AC Mailand auf sich gezogen. Onana ist noch bis 2026 vertraglich an Bordeaux gebunden.

Allerdings ist der Klub aufgrund des bitteren Abstiegs auf Gewinne aus Transfererlösen angewiesen. Mit dem Zwangsabstieg in die 3. Liga müssen sogar schnell Einnahmen her, um die 40 Millionen Euro Schulden zu begleichen. Der Kameruner ist einer der Leistungsträger und soll Geld in die Kassen spülen.

Experten bemessen den Marktwert des Sechsers auf rund fünf Millionen Euro. Für den FC Schalke ist das eine Menge Geld. Auch ist es eher unrealistisch, dass die Knappen wirklich so eine Summe für einen Spieler stemmen können. Dennoch muss Bordeaux die Spieler um jeden Preis verkaufen, auch ein Onana könnte dann vermutlich für weniger Ablöse den Verein verlassen.

Zudem ist es nicht klar, ob Onana dann auch einen Vertrag für die 3. Liga hat. Sollte das nicht der Fall sein, wäre er ablösefrei zu haben. Schröder hat bereits durch die getätigten Transfers seine Verhandlungsqualitäten gezeigt. Beispielsweise bei Florent Mollet. Der Marktwert des Franzosen wird auf sechs Millionen Euro geschätzt, zu den Schalkern kam er für 500.000 Euro. (oa)