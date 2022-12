FC Schalke 04 sucht nach Verstärkung: Belebt ER das Offensivspiel der Königsblauen?

Es ist nicht erst seit dieser Saison eine Problem-Position beim FC Schalke 04: die offensive Außenbahn. Daher hoffen die Verantwortlichen sehnlichst, im Winter-Transferfenster einen schneller Flügelstürmer verpflichten zu können..

Dabei braucht sich der FC Schalke 04 aber nicht zwingend im Ausland umsehen. Viele Kandidaten gibt es auch in der Fußball-Bundesliga. Dafür könnte S04 beim SC Freiburg fündig werden.

FC Schalke 04 sucht nach Verstärkung

Mindestens drei Verstärkungen plant der FC Schalke 04 für den Winter. Sportvorstand Peter Knäbel und Neu-Trainer Thomas Reis wollen mit neuen Spielern die Mission Klassenerhalt schaffen.

Das Budget beträgt rund drei Millionen Euro. Spektakuläre Transfers kann sich der S04 nicht leisten, stattdessen bleiben den Königsblauen wohl nur Leihen übrig. „Wir suchen jemanden für die Zentrale und schnelle Spieler für Außen“, sagt Reis über die Kaderplanung.

Für die Flügel könnte vielleicht Noah Weißhaupt ein Thema sein. Der 21-jährige Flügelstürmer ist aktuell beim SC Freiburg unter Vertrag. Dort hat das Talent unter Trainer Christian Streich aber oft nur das Nachsehen. Weißhaupt kam in der laufenden Saison in zwar 15 Spielen zum Einsatz, allerdings immer für die Schlussphase. Insgesamt kommt der Außenspieler auf nur 307 Einsatzminuten.

Belebt Weißhaupt das Offensivspiel der Königsblauen?

Im Juni 2021 wurde der Youngster aus der eigenen Jugend zu den Profis hochgezogen und mit einem Vertrag ausgestattet. „Noah ist auf einem guten Weg und hat sich in seinem ersten Jahr im Männerbereich kontinuierlich weiterentwickelt“, sagte Sportvorstand Jochen Saier über das Talent damals und fügte hinzu: „Er hat eine gesunde Balance zwischen seinen sehr guten Aktionen mit dem Ball und der Ballrückeroberung gefunden.“

Noah Weißhaupt dürfte mit seiner Rolle beim SC Freiburg nicht zufrieden sein. Ist er vielleicht einer für den FC Schalke 04? Foto: IMAGO / Moritz Müller

Seine Klasse konnte er in dieser Spielzeit jedoch nicht so oft unter Beweis stellen. Grund dafür ist auch die große Konkurrenz beim SC Freiburg. An Vincenzo Grifo, Ritsu Doan, Rolland Sallai und Co. gibt es einfach kein Vorbeikommen. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, könnte vielleicht eine Leihe helfen.

Und so einen Spielertypen sucht der FC Schalke 04 gerade. Neben einer möglichen Leihe könnte S04 sich vielleicht auch auf eine Kaufoption oder Kaufpflicht einigen. Auch Weißhaupt hätte sicherlich nichts dagegen, sich endlich mehr beweisen zu können. Wie wichtig offensive Verstärkung für die Knappen wäre, zeigen die 13 Tore, die in den 15 Spielen erzielt wurden. Die Mannschaft von Thomas Reis ist die offensivschwächste in der Fußball-Bundesliga. Weißhaupt würde ins Profil passen. Auf der Suche nach einem Flügelstürmer sollten die Verantwortlichen der Gelsenkirchener vielleicht auch über den U21-Nationalspieler nachdenken.