FC Schalke 04: Knallharte Entscheidung! Bentaleb soll jetzt ...

Gelsenkirchen. Schwierige Aufgabe für den FC Schalke 04!

Nabil Bentaleb sollte nach seiner Leihe zu Newcastle United zum FC Schalke 04 zurückkehren. Doch daraus wird scheinbar nichts. Jetzt hat der FC Schalke 04 eine folgenschwere Entscheidung getroffen.

FC Schalke 04: Bentaleb sorgt für S04-Dilemma

Eigentlich waren sich die Schalker schon recht sicher. Bei seiner Ausleihe auf die Insel zu Newcastle United überzeugte Bentaleb und bewarb sich so bei dem Premier-League-Klub für eine feste Verpflichtung. Für Schalke eine glückliche Situation, hatte Bentaleb beim Revierklub doch regelmäßig für Schlagzeilen wegen undisziplinarischen Verhaltens gesorgt.

Konnte bei Newcastle United überzeugen: Nabil Bentaleb. Foto: imago images/PRiME Media Images

Doch es kam alles anders. Newcastles Investor ist abgesprungen und will die Kaufoption über 10 Millionen Euro nun offenbar nicht mehr ziehen. Nach seinem Urlaub sollte Bentaleb deshalb ursprünglich am Mittwochstraining unter David Wagner teilnehmen.

Schalke trifft DIESE Entscheidung

Aber Schalke blockt! Eine Reintegration in den Kader scheint der Ruhrpottklub nicht anzustreben. Nach Informationen der „WAZ“ nimmt Bentaleb nicht mehr am Mannschaftstraining der Schalker teil und soll sich stattdessen um seine sportliche Zukunft kümmern.

---------------

Das ist Nabil Bentaleb:

geboren 1994 in Lille (Frankreich)

besitzt die französische und die algerische Staatsbürgerschaft

zentraler Mittelfeldspieler

Bei S04 seit 2017, Vertrag bis 2021

---------------

Bei Bentaleb steckte der S04 in einem Dilemma: Einserseits ist er nach wie vor ein begabter Fußballer, der in seinen besten Momenten Spiele entscheiden und seine Teamkollegen mitreißen kann. Andererseits gilt er wegen seiner wiederholten Verfehlungen als Querulant und könnte einen negativen Einfluss auf die Moral der Mannschaft haben.

David Wagner und der FC Schalke 04 stehen vor einem Dilemma. Foto: imago images (Montage: DER WESTEN)

Bentaleb ist Großverdiener

Zudem soll der Mittelfeldmann auf Schalke ein stattliches Gehalt bekommen, das der finanziell klamme Klub wohl lieber einsparen würde. Bentalebs Jahressalär soll sich auf rund fünf Millionen Euro pro Jahr belaufen – alleiniger Topwert!

---------------

S04-Top-News:

---------------

Jetzt sucht Schalke offenbar nach einem Abnehmer für den einstigen Rekordeinkauf (19 Millionen Euro). Seit der Verplfichtung im Jahr 2017 ist Bentalebs Marktwert allerdings rapide gesunken und Schalke müsste sich wohl mit einer Summe im mittleren einstelligen Millionenbereich begnügen.

Der FC Schalke 04 wollte unbedingt Alexander Schwolow verzichten, doch für den Transfer fehlten die Millionen, die bspw. ein Bentaleb-Verkauf eingebracht hätte.

Während sich S04 auf die neue Saison vorbereitet, sorgt Marketingchef Alexander Jobst mit brisanten Aussagen für Aufsehen. Jobst fordert, dass man sich möglichst bald Gedanken um eine neue Vereinsstruktur machen müsse.

--------------

Testspiele des FC Schalke 04:

15. August gegen den SC Verl

18. August gegen KFC Uerdingen

2. September gegen Viktoria Köln

5. September gegen VfL Bochum

-------------

Beim Training am Mittwoch fehlte neben Bentaleb auch Hamza Mendyl. Der Marokkaner bekam vom Verein eine Freigabe.