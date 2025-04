Ex-S04-Star packt nach Abgang aus – er lässt Fanherzen höher schlagen

Er zählte bei Schalke in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern und Publikumslieblingen, spielte sich tief in die Herzen der S04-Fans, verließ den Verein jedoch nach nur einem Jahr wieder. Ihn zog es in die Bundesliga.

Aus unterschiedlichsten Gründe ging es für Marius Müller bei S04 nicht mehr weiter – obwohl er in der vergangenen Spielzeit der Fels in der Brandung für Königsblau war. Jetzt sprach der routinierte Keeper gegenüber der „WAZ“ über seine Zeit in Gelsenkirchen.

Ex-S04-Keeper Müller schwärmt von Königsblau

Er kam, profitierte von einer Verletzung Ralf Fährmanns, wurde rasch zur Nummer eins und lieferte als einer der ganz wenigen Spiele konstant ab. Mit seiner Art auf und neben dem Platz ist er zudem zu einer Identifikationsfigur und zum Fanliebling gereift. Dennoch trennten sich die Wege nach der Saison.

Sein nicht allzu erfolgreiches und höchst turbulentes Jahr bereut er in keinster Weise – ganz im Gegenteil. „Das war das geilste Jahr, was ich erlebt habe, auch wenn wir keinen Erfolg hatten“, sagte Müller. „Wenn du nach einem Heimsieg vor der Nordkurve stehst, in 25.000 Gesichter guckst und du mit deiner Arbeit so viele Leute auf einem Fleck glücklich gemacht hast, dann gibt dir das so viel Energie und Antrieb“, so der Ex-Schalker.

Er selbst wäre laut der „WAZ“ gerne auf Schalke geblieben, doch das Vertragsangebot der S04-Bosse war nur leicht verbessert. Dies lehnte er ab und wechselte nach Wolfsburg. Seine Zeit auf Schalke, vor allem sein erstes Heimspiel gegen Kaiserslautern (3:0) wird er jedoch nie vergessen. „Da habe ich zum ersten Mal verstanden, was da abgeht in der Halle. Da platzt alles. Das ist eine Religion. Ich will gar nicht wissen, wie es da ist, wenn du Erfolg hast“, so der 31-Jährige, der vor wenigen Wochen sein Bundesliga-Debüt feiern durfte.

Müller entdeckte auf Schalke eine neue Seite von sich

Das Jahr auf Schalke, mit all den Höhen und den vielen Tiefs, ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen – positiv wie negativ. „Ich habe auf einmal angefangen, Richtung Eckfahne zu laufen, wenn wir Tore geschossen haben. Das kannte ich von mir so extrem nicht“, so der Ex-S04-Star. Auf der anderen Seite gab es sehr, sehr viele schwierige Momente, an denen die Mannschaft fast komplett zerbrochen wäre, erklärte Müller.

