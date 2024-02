FC Schalke 04: Wilmots überrascht mit pikanten Aussagen – S04-Fans können es kaum fassen

Die Achterbahnfahrt beim FC Schalke 04 geht weiter. Das Team von Karel Geraerts lieferte in Kiel (0:1) erneut eine enttäuschende Leistung ab und rutscht nun wieder tief in den Abstiegskampf rein. Die Nerven bei den Knappen-Fans liegen blank, viele Anhänger verzweifeln an der Situation ihres Vereins.

Nach dem wichtigen Sieg gegen Braunschweig (1:0) folgte in Kiel der nächste bittere Rückschlag. Dazu sorgen nun Aussagen von Sportdirektor Marc Wilmots für große Diskussionen unter den Fans des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Wilmots entscheidet über Kaderplatz von Soppy

Schon vor dem Spiel in Kiel gab es die erste bittere Überraschung für die S04-Fans: Neuzugang und Hoffnungsträger Brandon Soppy stand nicht im Kader. Der Franzose ist gar nicht erst mit nach Kiel gereist. Laut Wilmots und Geraerts sei der Rechtsverteidiger noch nicht so weit.

Die Prognosen der beiden Verantwortlichen: Soppy soll gegen St. Pauli (Freitag, 1. März, 18.30 Uhr) in das Team rücken. „Soppy ist nicht verletzt, die Kernspintomographie beim Medizincheck hat nichts ergeben. Er hat nur Rückstand. Ich will, dass er sich steigert, bis er richtig fit ist. Dann bringt er etwas für die Mannschaft. Er ist ein junger Spieler, ich will ihn nicht kaputtmachen. Ich will ihn fit für St. Pauli haben. Das ist mein Ziel“, so Wilmots gegenüber der „WAZ“.

Dazu verriet der Belgier, dass er entschieden habe, dass Soppy nicht mit nach Kiel fährt. „Ich alleine habe die Entscheidung getroffen, dass wir warten, bis er richtig fit ist“, betonte Wilmots. Der Sportdirektor entscheidet also über die Kaderplätze des Trainer? Das gefällt den S04-Fans überhaupt nicht.

„Endstufe von Unprofessionalität„

Dass Wilmots die Entscheidung über Soppy getroffen hat, können die Anhänger von Königsblau nicht nachvollziehen. „Sportdirektor entscheidet über den Kader, das habe ich so auch noch nicht gehört. Schwächst dadurch auch noch den Trainer öffentlich. Das ist die Endstufe von Unprofessionalität“, schreibt ein S04-Fan auf „X“.

„Sollte nicht eigentlich der Trainer das Sagen über seinen Kader haben?“, fragte sich ein anderer Knappen-Anhänger. Bei Soppy scheint es wohl so, als würde Wilmots abwarten und entscheiden wollen bis der Neuzugang bei hundert Prozent ist.