Schalke 04: Manga hofft auf großen Geldregen – ER soll S04 Millionen bringen

Einmal mehr war der Transfersommer bei Schalke 04 enorm spektakulär. 15 externe Neuzugänge haben Marc Wilmots und Ben Manga nach Gelsenkirchen gelotst. Neben vielen jungen Top-Talenten waren auch einige Statement-Transfers dabei.

Allen voran die Verpflichtung von Moussa Sylla sorgte für großes Aufsehen – schließlich haben viele Experten und Fans den Nationalspieler Malis als zu gut für Schalke 04 und die zweite Liga erachtet. Wie Manga nun verriet, spielten dabei nicht nur kurzfristige Gedanken eine große Rolle.

Schalke 04 peilt großen Sylla-Verkauf an

Kaum ein S04-Neuzugang ist in den letzten Jahren so gut eingeschlagen wie Sylla. Der schnelle Angreifer sorgte schon in der Vorbereitung für Furore und lieferte auch in der Liga schon richtig ab – vier Torbeteiligungen sammelte der 24-Jährige schon in der noch sehr jungen Saison.

Genau das haben sich Manga und Co. auch erhofft, schließlich hat man eine ganze Stange Geld für ihn in die Hand genommen. Sylla kam vor der Saison für knapp zweieinhalb Millionen Euro von FC Pau aus der zweiten französischen Liga zu S04. Für den klammen Pottklub ist das keine unerhebliche Summe.

++ FC Schalke 04: Manga-Ansage an Geraerts – droht der große Zoff? ++

Mit Blick auf die kommenden Jahre soll diese Summe jedoch deutlich wieder wett gemacht werden, denn Königsblau verspricht sich mit Sylla ein gutes Geschäft. Syllas Potenzial ist deutlich sichtbar. Sollte er seine Entwicklung weiter vorantreiben können, könnte zu einem Glücksgriff für Königsblau werden – sportlich und finanziell.

Manga verrät Sylla-Plan

Trotz besser dotierten Anfragen aus der englischen Championship konnte Manga Sylla von S04 überzeugen – ein starker Schachzug des Kaderplaners. „Moussa haben mein Team und ich schon seit dreieinhalb Jahren auf dem Schirm“, erklärt Manga. „Er ist ein Spieler, von dem wir denken, dass wir ihn irgendwann für sehr gutes Geld verkaufen können“, so der 50-Jährige gegenüber der „WAZ„.

Weitere News:

Auf genau solche Deals ist die aktuelle Strategie der S04-Bosse ausgelegt. Man möchte junge Spieler und Akteure, die noch nicht voll durchgestartet sind, nach Gelsenkirchen lotsen, um sie dann hier reifen zu lassen und Einnahmen generieren zu können – Sylla dürfte da nur der Anfang sein.