FC Schalke 04: Aufstiegsheld erlebt ganz bitteren Abend – S04-Fans haben nur Mitleid übrig

Er hatte großen Anteil am Aufstieg, war bei den Fans des FC Schalke 04 beliebt und verließ den Klub dann zu Saisonbeginn: Malick Thiaw. Der Innenverteidiger wollte den nächsten Schritt wagen und wechselte zum italienischen Traditionsverein AC Mailand.

Dem FC Schalke 04 brachte Thiaw einen Geldregen ein. Für ihn persönlich war der Wechsel aber bislang ein Reinfall. Das Talent hatte sich das alles sicher ganz anders vorgestellt. Jetzt folgte der nächste bittere Moment für den einstigen S04-Profi. Sogar die Fans haben Mitleid.

FC Schalke 04: Thiaw erlebt bitteren Abend

Der Traum eines jeden Talents ist es, eine große Karriere bei einem Top-Klub zu starten. Auch Malick Thiaw hatte große Hoffnungen, als er den FC Schalke 04 in Richtung Italien verließ. Beim AC Mailand wollte der Abwehrspieler den nächsten Karriereschritt wagen.

Nach etwas mehr als sechs Monaten die nüchterne Bilanz: Thiaw absolvierte vier von möglichen 13 Liga-Partien. Insgesamt stand der 21-Jährige nur 123 Minuten auf dem Platz. Der gebürtige Düsseldorfer schaut nur von der Bank aus zu.

Malick Thiaw ist nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 gar nicht glücklich. Foto: IMAGO / HochZwei/Syndication

Während es in der Liga kein Vorbeikommen gibt und er für die Champions League nicht angemeldet wurde, erhofft sich Thiaw im Pokalwettbewerb ein bisschen Einsatzzeit. Doch da erlebte er einen mehr als nur bitteren Abend – ohne dabei auf dem Platz gestanden zu sein.

Thiaw fehlt gesperrt im Pokal

Weil der U21-Nationalspieler noch immer eine Rotsperre vom 1:2-Pokalaus des FC Schalke 04 bei 1860 München von Oktober 2021 absitzt, fehlte er dem AC Mailand auch im Achtelfinale der Coppa Italia. Thiaw sah sich die Partie nur von der Tribüne aus an und erlebte eine Blamage.

Der Traditionsverein war am Mittwochabend (11. Januar) gegen den FC Turin ab der 70. Minute in Überzahl und kassierte trotzdem in der 114. Minute der Verlängerung den Gegentreffer. Mailand ist somit früh aus dem Pokal-Wettbewerb raus.

Damit ist auch Thiaws einzige Möglichkeit sich für mehr Einsätze zu beweisen dahin. Das ehemalige S04-Talent muss also weiter auf seine Chance in der Serie A hoffen. Die königsblauen Anhänger verfolgen ihren Aufstiegshelden weiterhin und leiden mit ihm. In den sozialen Medien sind die Fans immer wieder traurig, wenn das einstige Publikumsliebling nicht eingesetzt wird. Für Thiaw hingegen heißt es weiterhin: Gas geben und auf den richtigen Moment warten.