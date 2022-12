FC Schalke 04: Juwel mit Liebesbekenntnis an S04 – „Tief in meinem Herzen eingebrannt“

Der FC Schalke 04 hat mit einer Vertragsverlängerung ein Juwel fest für die Zukunft gebunden: Luca Podlech.

An dem Torhüter war noch ein Top-Klub interessiert, doch dem FC Schalke 04 liegt Podlech sehr am Herzen, wie er jetzt in einem Instagram-Beitrag erklärte.

FC Schalke 04: Juwel mit Liebesbekenntnis

Mit blutjungen elf Jahren kam der Torwart 2016 vom Essener Amateurklub SV Leithe ans Berger Feld. Seither trägt er voller Stolz Blauweiß – und wird es auch weiter tun. Der auslaufende Vertrag von Podlech wurde nun bis Sommer 2025 verlängert.

Wie wichtig der FC Schalke 04 ihm ist, zeigte er auf Instagram mit einem Liebesbekenntnis. „Schon seit kleinauf ist dieser ganz besondere Verein aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. ,Ich bin für dich geboren, ich hab mein Herz verloren an einen Fussball Club‘ ist für mich schon lange nicht mehr nur ein Lied, was ich jedes Wochenende in der Kurve singe, sondern es ist das, was tief in meinem Herzen eingebrannt ist, für Schalke alles geben“, schreibt der Youngster.

Mit dem S04 habe er schon viele Höhen und Tiefen erlebt, sowohl auf dem Platz als auch in der Kurve. Dem U19-Keeper sind die Werte des Vereins, „für die es sich jeden Tag lohnt, alles zu investieren, zu malochen, sind es, was diesen Verein so besonders macht. Es sind die Bodenständigkeit, die Arbeitermentalität und die Emotionen!“

Podlech sehnt ersten Sieg vor S04-Kurve herbei

Podlech sei sehr glücklich, weitere Jahre „diesen unfassbar geilen Weg bei meinem Herzensverein gehen zu dürfen und bin motivierter denn je, jeden Tag alles zu geben, um eines Tages vor der Kurve einen Sieg feiern zu können.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum Abschluss bedankt sich der Torwart bei allen, die ihn unterstützt und begleitet haben und auch in Zukunft hinter ihm stehen werden.

Mehr News für dich:

Als großes Torwarttalent steht Podlech beim S04 in großen Fußstapfen. Manuel Neuer, Alexander Nübel, Ralf Fährmann und einigen mehr gelang beim FC Schalke 04 der Durchbruch. Luca Podlech soll der Nächste sein.