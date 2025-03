FC Schalke 04: Karius-Verkündung! S04-Keeper spricht Klartext

Gegen Münster (1:0) hielt er den Kasten sauber und avancierte in seinem ersten Spiel seit einem Jahr zum Matchwinner, in Berlin (2:1) feierte er mit knapp 20.000 mitgereisten Schalkern einen ganz wichtigen Auswärtssieg, bei dem er sich erneut stark präsentierte. An einen solchen Start als Nummer eins des FC Schalke 04 hatte wohl auch Loris Karius selbst kaum geglaubt.

Dass Karius sich mit der aktuellen Situation nicht zufriedengibt und hoch ambitioniert ist, hat er nach dem Spiel bei der Hertha deutlich gemacht. Der Keeper des FC Schalke 04 hat ein neues Ziel für die restliche Spielzeit ausgegeben!

FC Schalke 04: Karius verkündet neues S04-Ziel

Zwei Spiele, zwei Siege, nur ein Gegentor – das sind die Zahlen von Karius‘ ersten beiden Spielen als Königsblauer. Der Routinier verhalf seinem Team auch in Berlin zu drei Punkten, feierte im Anschluss mit seinen Teamkollegen vor der Auswärtskurve und war sichtlich glücklich. Das konnte er auch sein, denn durch diesen Sieg hat S04 die größten Abstiegssorgen ablegen können.

Doch damit nicht genug, Karius möchte noch mehr. „Unser Anspruch sollte nicht sein, nur nach unten zu schauen, dafür haben wir zu viel Qualität. Wir sollten jetzt versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und am Ende so hoch wie möglich zu stehen“, so der 31-Jährige deutlich. „Einen einstelligen Tabellenplatz können wir auf jeden Fall schaffen“, legte Karius nach.

++ FC Schalke 04: Torwart-Diskussion geht weiter – Karius im Sommer bei DIESEM Angebot weg? ++

Das ist eine deutliche Ansage, die zeigt, dass er bei S04 noch lange nicht fertig ist. Schließlich hat seine Reise als Nummer eins bei Königsblau auch gerade erst begonnen. Während die Verantwortlichen und Trainer Kees van Wonderen zuletzt – berechtigt – nur vom Klassenerhalt und der „40-Punkte-Marke“ gesprochen haben, zeigt sich mit Karius nun der erste Akteur ambitioniert.

Karius bringt frischen Wind rein

Es ist das erste Mal seit Monaten, dass sich bei S04 jemand traut, offensiv Ziele auszusprechen. Karius hat schon in seinen ersten zwei Spielen gezeigt, dass er nicht nur auf, sondern auch abseits des Rasens Königsblau enorm weiterhelfen kann. Der Torwartwechsel hat sich ausgezahlt, Karius ist sichtlich eine Bereicherung für dieses Team und diesen Klub. Dazu zeigt er sich jetzt auch öffentlich kämpferisch – das dürfte auch den S04-Fans gefallen.

Weitere News:

Karius und Schalke – das scheint bis dato zu passen. Wie es in Zukunft mit dem Keeper weitergeht, ist noch offen. Auf Schalke wird man in diesen Tagen hoffen, dass der 31-Jährige länger am Berger Feld bleibt. Vorerst möchte Karius jedoch sein ausgesprochenes Ziel erreichen.