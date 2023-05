FC Schalke 04: Weiteres Jahr in Blau-Weiß? Leihgabe gibt pikante Details preis

Für den FC Schalke 04 geht es am Wochenende um alles. Königsblau steht derzeit auf dem Relegationsplatz und könnte bei Siegen der Konkurrenz einen Spieltag vor Schluss auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen. Angesichts der Aufgabe am letzten Spieltag, an dem es nach Leipzig geht, ist ein Sieg gegen Frankfurt (Samstag, 20. Mai, 15.30 Uhr) nahezu Pflicht.

Ein möglicher Abstieg des FC Schalke 04 würde einen großen Einfluss auf die Zukunft einiger Spieler haben. Vor dem so wichtigen Spiel gegen Frankfurt sprach eine S04-Leihgabe über einen möglichen Verbleib bei Königsblau.

FC Schalke 04: Bleibt van den Berg ein Knappe?

Sepp van den Berg galt als einer der Königstransfers des Sommers. Der junge Niederländer zählt zu den größten Defensiv-Talenten seines Landes und verfügt trotz seines jungen Alters schon über eine gewisse Portion Erfahrung. Die Erwartungen konnte er aufgrund einer schweren Verletzung, in dessen Folge er große Teile der Saison verpasst, nicht erfüllen. Bereits am achten Spieltag zog er sich einen Bänderriss zu. Erst am 30. Spieltag, im Spiel gegen Werder Bremen, feierte er sein Comeback. Dies glückte auf ganzer Linie. Der Innenverteidiger traf vier Minuten nach seiner Einwechslung zum Ausgleich. Am Ende gewann man das Spiel dramatisch in der Nachspielzeit.

Im folgenden Auswärtsspiel in Mainz spielte er erstmals wieder 90 Minuten und überzeugte auf ganzer Linie. Spätestens nach diesen beiden Auftritten wünschen sich die S04-Fans, dass van den Berg auch über die Saison hinaus bleibt. S04 verpflichtete ihn jedoch nur auf Leihbasis, ohne Kaufoption. Stand jetzt würde er nach der Saison also erstmal zu seinem Stammverein, dem FC Liverpool, zurückkehren.

Doch nicht nur die S04-Fans können sich ein Verbleib van den Bergs vorstellen. Auch die Verantwortlichen des Pottklubs und der Spieler selbst. Er betonte schon vor wenigen Wochen, dass er sich auf Schalke sehr wohl fühle. Die S04-Bosse scheinen das zu wissen. „Mit den Verantwortlichen gab es schon erste Gespräche über einen Verbleib auf Schalke“ verriet der Niederländer gegenüber der WAZ. Dennoch müsse man abwarten, wie es sich entwickelt. „Am wichtigsten sind jetzt unsere letzten beiden Spiele“, ergänzte van den Berg.

Entscheidung wohl erst im Spätsommer

Doch wie die Gespräche über einen Verbleib auch verlaufen und die Entscheidung schließlich ausfällt, getroffen wird sie wohl erst gegen Ende der Sommer-Transferperiode. Der Grund: die U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. „Im Sommer hoffe ich dann, bei der U21-Europameisterschaft dabei zu sein. Erst danach wird sich wohl entscheiden, wo ich in der kommenden Saison spiele“, so die S04-Leihgabe.

So müssen sich die Anhänger der Knappen wohl noch etwas gedulden. Dennoch werden sie sich sicherlich freuen, dass auch die Vereinsverantwortlichen einen Verbleib von Sepp van den Berg im Blick haben. Doch auch der FC Liverpool dürfte da noch ein Wörtchen mitzureden haben. Jedoch können sich sowohl der FC Schalke 04 als auch der Spieler vorstellen, weiter zusammen zuarbeiten.