FC Schalke 04: Publikumsliebling vor Bundesliga-Rückkehr – aber nicht bei S04!

Ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 kehrt wohl zurück in die Bundesliga.

am 30.09.2020 um 13:12

Unter den Fans des FC Schalke 04 hatte sich in den vergangenen Wochen die Hoffnung breit gemacht, dass die Königsblauen eventuell Sead Kolasinac zurückholen könnten.

Der einstige Publikumsliebling beim FC Schalke 04 hatte zuletzt geäußert, wie gerne er wieder in Gelsenkirchen spielen würde. Nun steht er tatsächlich vor einer Bundesliga Rückkehr – allerdings nicht bei S04!

FC Schalke 04: Geht Kolasinac zur Konkurrenz?

Die Nachricht, die der Verteidiger angeblich an einen Vertrauten geschrieben haben soll, war genauso kurz wie brisant. „Alles, was geht, versuchen – einfach alles! Ich will nur nach Hause und dass das Stadion explodiert, wenn wir es bekannt geben.“ Das soll der Wunsch Kolasinac‘ für eine Rückkehr zu den Schalkern gewesen sein, berichtete die „Bild“.

Auf Schalke war der Verteidiger sehr beliebt. Foto: imago/Pakusch

Doch trotz aller Bemühen und sämtlicher Wechselmodelle scheint eine Rückkehr zu den Knappen nun endgültig vom Tisch zu sein. Kolasinac soll stattdessen nun bei Bayer Leverkusen im Fokus stehen. Die „Sport Bild“ schreibt, dass der Transfer so gut wie beschlossen sei.

Leverkusen sei sich mit dem gebürtigen Karlsruher einig. Der Wechsel werde demnach allerdings erst offiziell, wenn die Werkself noch ein eigener Verteidiger verlasse. Als Kandidaten werden dafür Mitchell Weiser, Wendell und Jonathan Tah, der mit Leicester City in Verbindung gebracht wird, genannt.

Kolasinac zu teuer für Schalke

Eine Rückkehr zu seinem blau-weißen Herzensverein hatte sich vor allem durch die finanzielle Lage des Klubs zerschlagen. Das Gehalt des 27-Jährigen soll beim FC Arsenal bei bis zu neun Millionen Euro liegen. Zuviel für die Schalker, auch wenn er auf einen Teil der Summe verzichtet hätte.

Dabei hätte ein Kolasinac den Schalkern in der aktuellen Situation sicherlich gut zu Gesicht gestanden. Kolasinac gilt als echter Kämpfer, der vor keinem Zweikampf zurücksteckt. Es ist diese Mentalität, welche die Fans seit Langem vermissen.

Schalke mit vielen Baustellen

Die Suche nach Spielern, die in den finanziellen Rahmen passen, ist dabei aber nicht das einzige Problem des FC Schalke 04. In erster Linie geht es nach der Entlassung von Trainer David Wagner darum, auch sportlich das Ruder herumzureißen.

