Schalke 04: Mega-Form ein Fluch oder Segen? Dilemma um Schalkes Besten bahnt sich an

Ohne ihn würde der FC Schalke 04 wohl noch schlechter dastehen. Kenan Karaman ist die Lebensversicherung von Königsblau. Seit Wochen ist er einer der ganz wenigen Spieler, die konstant abliefern. Sowohl gegen Braunschweig (1:0) als auch gegen Wiesbaden (1:0) bescherte er seinem Team mit den entscheidenden Toren sechs ganz wichtige Punkte.

Karaman ist sowohl auf als auch neben dem Platz zum Führungsspieler geworden. Seit Mitte der vergangenen Saison hat er sich darüber hinaus zu einem echten Publikumsliebling beim FC Schalke 04 entwickelt. Nach dem Sieg gegen Wiesbaden wurde er minutenlang von den Fans vor der Kurve gefeiert.

FC Schalke 04: Karaman für Königsblau unersetzlich

13 Torbeteiligungen in 17 Zweitliga-Partien (16 davon von Anfang an) – das ist die beeindruckende Statistik von Karaman. Damit spielt er zahlenmäßig schon jetzt seine beste Profi-Saison. Trotz desolater Saison von Königsblau gehört er zu den sieben besten Scorern in der Liga.

Doch auch abgesehen von seinen Toren und Vorlagen ist er aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Er erzielt nicht nur spielentscheidende Tore wie gegen Braunschweig oder Wiesbaden, sondern geht vorweg. Er übernimmt Verantwortung, wie bei seinem Elfmeter gegen Wiesbaden, und zeigt sich auch in den Interviews stets souverän.

Der türkische Nationalspieler ist zweifelsohne der beste und wichtigste Spieler derzeit. Mit seiner Form wird er zum Ass im Ärmel für Königsblau und bewahrt den Pottklub womöglich vor dem ganz großen Desaster. Auch S04-Coach Karel Geraerts weiß, was er an dem 29-Jährigen hat. Der Belgier betont immer wieder, wie wichtig er für seinen Spielstil und die Mannschaft ist.

Vertrag läuft nur noch bis 2025

Doch mit Blick auf die Zukunft von Karaman dürfte bei dem ein oder anderen S04-Fan Sorgenfalten entstehen. Denn der Vertrag des Leistungsträgers läuft nur noch bis zum Sommer 2025. Somit geht Karaman nach der laufenden Saison in sein letztes Vertragsjahr. Dazu wird Karaman im März 30 – ist der Offensiv-Star im Sommer überhaupt noch zu halten?

Auf der einen Seite könnte S04 in diesem Sommer noch Ablöse generieren. Sein Marktwert liegt derzeit bei anderthalb Millionen Euro – bei anhaltender Form dürfte dieser bis Saisonende noch etwas steigen. Somit könnte man mit einem Karaman-Verkauf noch etwas Geld in die klammen Kasse spülen.

Auf der anderen Seite könnte auch Karaman selbst einen Wechsel anstreben. Nach der Saison ist er 30 Jahre alt und kommt langsam ins fortgeschrittene Fußballeralter. Mit Blick auf seine letzten Jahre im Profi-Fußball könnte er noch einen letzten großen Vertrag anstreben – ähnlich wie es Marius Bülter nach der vergangenen Saison gemacht hat. Droht Königsblau dieses Szenario also erneut?