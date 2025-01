FC Schalke 04: Torwart-Knall vorprogrammiert? Karius-Ansage hat es in sich

Der FC Schalke 04 hat einen prominenten Neuzugang verzeichnen können! Am Dienstag (14. Januar) hat der Pottklub die Verpflichtung von Loris Karius bekannt gegeben. Der Ex-Liverpool-Keeper kommt ablösefrei zu Königsblau und wird fortan für Blau-Weiß spielen.

Karius ist als Nachfolger für den ausgeliehen Ron-Thorben Hoffmann gekommen und soll zunächst als Herausforderer für Stammkeeper Justin Heekeren fungieren. Doch der Neuzugang des FC Schalke 04 machte direkt deutlich: Dabei soll es nicht lange bleiben.

FC Schalke 04: Karius mit Nummer-Eins-Ansage

Sein Name ist in ganz Europa bekannt, seine Vita kann sich trotz des halben Jahres, in dem er nun vereinslos war, sehen lassen. Ausgebildet in der Jugend des VfB Stuttgarts und von Manchester City, zum Bundesligaprofi in Mainz und zum Top-Star in Liverpool geworden. Mit den „Reds“ stand er gar im Finale der Champions League.

Nun heißt der Alltag also Schalke 04 und sein Ziel ist es, seinem neuen Team schon ganz bald als Stammkeeper zu helfen. Das machte der 31-Jährige in einem Vereinsinterview deutlich. „Wichtig wird jetzt sein, auf mein hundertprozentiges Fitnesslevel zu kommen. Das wird nicht lange dauern, aber ein paar Tage Mannschaftstraining werden mir da helfen“, so Karius.

„Wenn ich dann bei hundert Prozent bin, möchte ich natürlich angreifen. Ich werde alles dafür tun, meine Chance zu bekommen. Aber natürlich werde ich meine Teamkollegen komplett unterstützen“, so Karius weiter. „Wenn Justin (Heekeren; Anm.d.Red.) im Tor steht, werde ich ihn unterstützen. Aber mein Ziel ist es natürlich, selbst im Tor zu stehen. Sonst hätte ich nicht herkommen müssen, weil es eine Herausforderung ist und ich das Ziel verfolge, wieder auf dem Platz zu stehen“, so der Keeper deutlich.

Jetzt ist van Wonderen gefragt

Diese Worte haben es in sich und werden Heekeren zu Bestleistungen zwingen, um seinen Stammplatz zu behalten. Karius war nun aus dem Tagesgeschäft eine Weile raus, hat sein letztes Pflichtspiel im Februar 2024 gemacht. Allerdings machte der S04-Neuzugang schon sehr deutlich, dass er wieder regelmäßig spielen möchte und den Anspruch hat, Schalke als Nummer eins auf dem Rasen weiterzuhelfen.

In den kommenden Wochen wird es also einmal mehr auf Coach Kees van Wonderen ankommen, die Situation passend zu moderieren. Im November hat er sich auf Heekeren als Nummer eins festgelegt und hat ihm in der Folge immer wieder den Rücken gestärkt. Doch wie wird er handeln, wenn Karius sich tatsächlich schon alsbald besser und fitter als gedacht präsentiert? Dann dürfte es vor allem von den Fans einmal mehr zu einer Torwartdiskussion kommen.