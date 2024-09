FC Schalke 04: Karaman mit Ansage an Geraerts – „Muss Feingefühl entwickeln“

Der FC Schalke 04 musste gegen den 1. FC Köln (1:3) die zweite Saisonpleite hinnehmen. S04 enttäuschte gegen die Domstädter und verlor letztlich hochverdient – vor allem die Defensive präsentierte sich über weite Strecken überfordert und naiv.

Einer der Gründe für die instabile Defensive des FC Schalke 04 war die durchwachsene Leistung von Ron Schallenberg. Der gelernte Mittelfeldspieler spielt unter Karel Geraerts immer wieder in der Innenverteidigung – doch ist er da richtig aufgehoben?

FC Schalke 04: Karaman-Klartext in Schallenberg-Debatte

Über viele Jahre hinweg gehörte Schallenberg zu den besten Sechsern der zweiten Liga. Der 25-Jährige ist zweifelsohne einer der wichtigsten Defensivakteure des Pottklubs, doch nach dem Spiel gegen den Effzeh wird vermehrt darüber diskutiert, ob Schallenberg dem Team im defensiven Mittelfeld nicht noch mehr helfen könnte.

„Eine klare Fehleinschätzung von mir“, sagte er selbst zu dem 0:1 gegenüber der „WAZ“. „Es ist klar, dass wir die Gegentore zu einfach kriegen. Wir müssen wacher sein“, so der 25-Jährige. Dazu betonte er, dass ihm seine Position egal sei und er dem Team überall helfen wolle.

Kapitän Kenan Karaman wurde da schon deutlicher. „Der Trainer entscheidet. Ich habe kein Mitspracherecht. Wenn der Trainer es so sieht, dass die Mannschaft mit Ron in der Innenverteidigung am besten aufgestellt ist, dann versucht er, dann versuchen wir, das bestmöglich umzusetzen. Der Trainer muss ein Feingefühl für die Situation entwickeln“, so der 30-Jährige.

Geraerts nun gefordert

Das sind deutliche Wort des S04-Kapitäns in Richtung seines Trainers. Der Belgier ist – trotz des Umbruches – mit vier Punkten aus vier Spielen nun gefordert. Denn sowohl die Fans als auch die Klubbosse wollen die Entwicklung des Teams sehen – das betrifft auch die einzelnen Positionen seiner Spieler.

Fakt ist aber auch, dass Schallenberg in der Vergangenheit in der Innenverteidigung gut funktioniert hat. Der 25-Jährige bringt eine Menge Erfahrung in der Liga mit und war zuletzt einer der Stabilisatoren der Knappen-Defensive. Es dürfte jedoch spannend zu sehen sein, wie Geraerts in Zukunft mit seinem Schützling planen wird.