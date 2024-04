FC Schalke 04: Leihe wird zum vollen Erfolg! Startet ER im Sommer auch bei S04 durch?

Beim FC Schalke 04 ist die Situation weiterhin mehr als prekär. Wenige Wochen vor Saisonende steckt der Pottklub weiterhin knietief im Abstiegskampf. Derzeit dürften alle Augen bei Königsblau auf die verbleibenden Zweitliga-Partien gerichtet sein. Doch mit Blick auf die kommende Saison macht vor allem eine Personalie große Hoffnung.

Im vergangenen Winter hat der FC Schalke 04 Ersatzkeeper Justin Heekeren in die zweite belgische Liga ausgeliehen. Die Perspektive für die Rückrunde war für den Schlussmann nicht die beste. Der Leih-Wechsel scheint sich jedoch vollends zu lohnen.

FC Schalke 04: Heekeren wird zum Erfolgsgaranten

Heekeren wechselte im Sommer 2022 von Rot-Weiß Oberhausen zu den Knappen. Der 23-Jährige zählt zu den größten Torwarttalenten und soll bei Königsblau langfristig die Nummer eins werden. Sein Potenzial hatte er schon in Oberhausen angedeutet. Bei Königsblau hat er bisher jedoch nicht das komplette Vertrauen bekommen – auch wegen der sportlichen Lage in der letzten und in der laufenden Saison.

Bei Maasmechelen sieht das jedoch ganz anders aus. Dort ist er seit seiner Ankunft die unangefochtene Nummer eins. Der deutsche Keeper bekommt das volle Vertrauen des Keepers – und zahlt das komplett zurück.

++ FC Schalke 04: Die nächste Hammer-Rückkehr? S04 will IHN zurückholen ++

In sieben von neun Spielen hielt er die Null und musste insgesamt nur sechsmal hinter sich greifen. Damit stellt er nicht nur sein Können unter Beweis, sondern hält auch die Aufstiegschancen des Zweitligisten am Leben. Maasmechelen steht derzeit auf Platz vier, was einen Relegationsplatz bedeuten würde. Jedoch ist man punktgleich mit einem direkten Aufstiegsplatz – bei einem Spiel mehr.

Künftig auch bei S04 die Nummer eins?

Die Leihe scheint sich also für alle drei Parteien auszuzahlen. Heekeren tankt bei viel Einsatzzeit und guten Leistungen eine Menge Selbstbewusstsein, Maasmechelen darf weiter vom Aufstieg träumen und S04 bekommt ab Sommer eine weitere echte Alternative auf der Torhüterposition.

Weitere News:

Der 23-Jährige betont zuletzt immer wieder, dass er ab kommenden Sommer bei S04 voll angreifen wolle. Bei Königsblau setzt man für die Zukunft voll auf Heekeren. Ob er jedoch schon in der kommenden Saison die Nummer eins wird, ist noch unklar. Schließlich hat Schalke mit Marius Müller derzeit eine starke und klare Nummer eins und mit Ralf Fährmann eine Vereinsikone als Nummer zwei. Mit seinen Leistungen in Belgien spielt sich Heekeren jedoch immer mehr in den Fokus.