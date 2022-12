FC Schalke 04: Ablösefreier Wechsel? Dieser Star wäre optimal für den Abstiegskampf

Im Kampf um den Klassenerhalt braucht der FC Schalke 04 Verstärkung. Mit Niklas Tauer vom 1. FSV Mainz 05 holten die Königsblauen bereits einen defensiven Mittelfeldspieler. Doch dabei wird es nicht bleiben.

Sportvorstand Peter Knäbel und Cheftrainer Thomas Reis kündigten weitere Neuzugänge an. Wichtig wäre es dabei für den FC Schalke 04, dass diese Spieler über Erfahrung in der Bundesliga und auch im Abstiegskampf verfügen. Ein Bundesliga-Star darf seinen Klub verlassen. Schlägt S04 zu?

FC Schalke 04: Ablösefreier Wechsel?

Er kommt beim VfL Wolfsburg zwar zu seinen Einsätzen, aber er steht längst nicht mehr so oft und so lange auf dem Platz, wie in den Jahren zuvor: Josuha Guilavogui. Der 32-jährige Defensivspezialist ist bei den Niedersachsen eine Legende. Doch die Zeichen stehen auf Trennung.

Bereits im vergangenen Winter war, das Kapitel Wolfsburg für mich eigentlich beendet“, gab der Routinier, der damals per Leihe zu Girondins Bordeaux wechselte, im Herbst dieses Jahres auf seine Situation angesprochen, zu. In diesem Winter könnte es dann endgültig zum Abschied kommen.

Guilavogui hat in der Autostadt noch einen Vertrag bis Sommer 2023. Ob der VfL sich noch eine kleine Ablöse erhofft oder ihn sogar ablösefrei gehen lässt, ist unklar. Für den FC Schalke 04 wäre der Mittelfeldspieler besonders für den Abstiegskampf wohl die optimale Verstärkung.

Schlägt S04 bei Guilavogui zu?

Denn in den 15 Bundesliga-Spielen zeigte die S04-Defensive immer wieder ihre Anfälligkeit. Daher sucht der FC Schalke 04 nach einem erfahrenen Stabilisator für das Mittelfeld. Guilavogui würde in die Planungen der Königsblauen passen.

Jetzt liegt es an den Knappen selbst, ob sie vielleicht Mal bei dem Franzosen und Wolfsburg anfragen werden. Sollte das der Fall sein, müsste Schalke sich beeilen. Auch der VfB Stuttgart soll Interesse an dem Routinier haben.

Egal für welchen Klub sich Guilavogui am Ende entscheiden sollte, er müsste bei seinem Gehalt auch Abstriche machen. Das wird momentan auf rund vier Millionen Euro geschätzt. Für Schalke und auch Stuttgart ist das natürlich zu viel.