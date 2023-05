FC Schalke 04: Gute Nachrichten für Königsblau! Das macht S04 jetzt Hoffnung

Der FC Schalke 04 steht vor den Wochen der Wahrheit. In den kommenden anderthalb Wochen wird sich zeigen, wie es sportlich mit dem Pottklub weitergeht. Erste Liga? Zweite Liga? Diese Fragen werden sich demnächst beantworten lassen.

Dementsprechend groß ist die Anspannung im gesamten Verein. Am Samstag (20. Mai, 15.30 Uhr) wird es zumindest eine kleine Vorentscheidung geben. Das Heimspiel gegen Frankfurt ist das vielleicht wichtigste der Saison. Vor diesem bedeutungsvollen Spielen gibt es nun gute Neuigkeiten für den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Defensiv-Trio wieder voll dabei

Aufgrund von kurzfristigen und kleineren Verletzung musste S04-Coach Thomas Reis den vergangenen Wochen immer wieder kleinere Änderungen in der Mannschaft vornehmen. Dies wird auch gegen Frankfurt der Fall sein. Marius Bülter sah in München seine fünfte Gelbe Karte und fehlt gegen die Hessen so gelbgesperrt. Dennoch wird Reis aller Voraussicht nach auf einen breiten Kader zurückgreifen können.

Denn gleich vier Spieler sind nach Blessuren und Verletzungen wieder zurück im Training. Eine der wichtigsten Personalien bleibt wohl Moritz Jenz. Der Innenverteidiger fehlte die vergangenen Wochen aufgrund einer Zerrung. Am Dienstag (16. Mai) war Jenz wieder erstmals voll im Training und gab grünes Licht für Samstag. „Ich bin topfit und kann spielen, wenn der Trainer mich aufstellt“, erklärte der Defensiv-Mann nach dem Training.

Auch die beiden Außenverteidiger Cedric Brunner und Henning Matriciani sind wieder komplett zurück. Brunner verletzte sich in München und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Am Montag setzte er mit dem Mannschaftstraining noch aus und trainierte individuell. Gleiches gilt für Matriciani, der das Spiel in München aufgrund einer kleinen Blessur aus dem Mainz-Spiel nicht angehen konnte. Sowohl Jenz als auch Brunner und Matriciani sind auf dem besten Weg, am Samstag voll zur Verfügung zu stehen. Dies teilte der Verein in den sozialen Netzwerken mit.

Fährmann wieder an Board

Neben den drei Defensiv-Akteuren gab es noch einen weiteren Trainingsrückkehrer. S04-Keeper Ralf Fährmann kehrte erstmals seit seiner Adduktorenverletzung, die er sich im Spiel gegen Hertha BSC zuzog, ins Mannschaftstraining zurück. Zwar beendete er das Training geplant etwas früher, doch zuvor machte er alles mit und stand auch im Trainingsspiel zwischen den Pfosten. Eine weitere positive Nachricht vor dem Frankfurt-Spiel. Ob Fährmann aber schon am Samstag wieder ins Tor zurückkehren kann, ist noch fraglich.

Weitere News:

Während das genannte Quartett wieder dabei ist, fehlte ein anderer Spieler im Training. Innenverteidiger Sepp van den Berg hatte nach dem Spiel gegen die Bayern mit leichten Rippenschmerzen zu kämpfen. Das Pausieren sei zunächst erstmal eine „Vorsichtsmaßnahme“, wie Teammanager Gerald Asamoah erklärte. Man müsse von Tag zu Tag schauen, wie es sich entwickelt und dann entscheiden, ob es für Samstag reicht, ergänzte der Ex-Profi.