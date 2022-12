FC Schalke 04: Nach langer Verletzungspause – wird ER für S04 zur Geheimwaffe?

In der Vorbereitung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga wird der FC Schalke 04 einige Testspiele absolvieren. Dabei können sich Talente, Bankdrücker und bald womöglich auch die ersten Neuzugänge für einen Kader- oder sogar Stammplatz beweisen.

Einer davon ist Ibrahima Cisse, der aus einer langen Verletzung kommt. Der Youngster des FC Schalke 04 zeigte in den beiden Testspielen bislang eine solide Leistung und könnte durch eine Gefahr zur Geheimwaffe werden. Von S04-Coach Thomas Reis bekam er indes viel Lob.

FC Schalke 04: Cisse kommt aus langer Verletzungspause

Vor Saisonbeginn waren die Hoffnungen auf Ibrahima Cisse groß. Der Youngster sollte allerdings erstmal in der U23 Spielpraxis sammeln, für die Profis reichte es noch nicht. Doch im September musste der Innenverteidiger einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

Cisse zog sich einen Muskelfaserriss zu und fiel lange aus. Erst vor Kurzem kam stieg er wieder ins Training ein und konnte gegen Rapid Wien (2:2) beim ersten Testspiel sein Comeback feiern.

Gegen Hajduk Split ließ ihn S04-Coach Thomas Reis dann von Beginn an ran und Cisse zeigte in den 45 Minuten, die er spielen durfte, was er drauf hat. Der S04-Verteidiger gewann all seine sieben Duelle, brachte 95 Prozent seiner Pässe an die Mitspieler und war auch im anderen Strafraum auffällig.

Cisse eine Geheimwaffe für die Rückrunde?

Bei Standardsituationen war der Neuzugang mit seinen 1,96 Meter immer wieder gefährlich. Vor allem für die Rückrunde der Fußball-Bundesliga könnte Cisse zum Trumpf werden, wenn er sich in der Verteidigung gegen seine Konkurrenten durchsetzen kann.

Ibrahima Cisse konnte im Testspiel überzeugen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Nach dem Spiel gab es lobende Worte vom Cheftrainer. „Das ist Armel Bella-Kotchap“ schwärme Reis bei der „WAZ„. „Ibrahima hat ähnliche Voraussetzungen und ein gutes Tempo.“

Mehr News für dich:

Ob der S04-Coach ihn in der Rückrunde einsetzten wird, zeigt sich dann. Trotz der guten Leistung sieht Reis noch Verbesserungspotenzial in seinem Schützling: „Er muss schauen, dass er einfach bleibt. Dass er nicht im Fünfmeterraum, wie im Training, anfängt zu dribbeln und dadurch Ballverluste drohen.“