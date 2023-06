Nach dem Abstieg in die zweite Liga haben die Verantwortlichen des FC Schalke 04 deutlich gemacht, dass das große Ziel der direkte Wiederaufstieg ist. Der Weg zu diesem Ziel wird wohl steinig. Gleich mehrere Konkurrenten haben den Plan, ganz oben mitzuspielen. Einer davon ist der Hamburger SV.

Doch ähnlich wie beim FC Schalke 04 droht auch der Kader des HSV sich stark zu verändern. Nach der erneuten Relegationsniederlage sind einige Spieler vor dem Absprung. Darunter auch Top-Torjäger Robert Glatzel.

FC Schalke 04: Glatzel vor HSV-Abgang

Auch im fünften Anlauf wollte der große Coup nicht gelingen. Im zweiten Jahr hintereinander musste der Hamburger SV in die Relegation. Nach der Niederlage gegen Hertha BSC 2022 verlor man auch die Relegation in diesem Jahr. Gegen den VfB Stuttgart hatte man in beiden Partien keine große Chance. Auf die Norddeutschen wartet also das sechste Zweitligajahr am Stück.

Und auch im sechsten Jahr heißt das Ziel des einstigen Bundesliga-Dinos: die Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus. Neben Hertha dürfte der HSV also der größte Konkurrent des S04 um die vordersten Plätze sein. Womöglich ohne Glatzel.

Denn der 29-Jährige könnte laut „Bild“ den Verein verlassen. Der Angreifer besitzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Demnach liegt sie weit unter Marktwert und kann bis zum 15. Juni gezogen werden. Von dieser Option haben gleich mehrere Bundesligisten Wind bekommen. So sollen zwei Vereine aus der ersten Liga schon an Glatzel herangetreten sein.

Glatzel-Ablöse ein „Schnäppchen-Preis“

Der 19-Tore-Mann könnte seinen Verein also schon in den kommenden Tagen verlassen. Im vergangenen Jahr entschied er sich noch für einen Verbleib in Hamburg und schlug sämtliche Angebote, darunter eines vom S04, aus. In diesem Jahr gilt der Abgang jedoch als sehr wahrscheinlich. Der Hauptgrund: die Ablöse. Demnach soll die Höhe der im Vertrag verankerten Option bei anderthalb Millionen Euro liegen – ein echtes Schnäppchen.

Mehr News:

So könnte Schalkes Konkurrent seinen Top-Stürmer verlieren. Zumal auch Mittelfeld-Ass Ludovit Reis und Spielmacher Sonny Kittel vor einem Wechsel stehen. Es scheint, als müssen die Verantwortlichen des Traditionsklubs ein neues Fundament schaffen.