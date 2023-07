FC Schalke 04: Konkurrent warnt vor direktem Duell – „Müssen enorm Acht geben“

Die Vorbereitung ist vorbei, die Saison steht wieder in den Startlöchern. Und direkt zu Beginn der Spielzeit wartet auf den FC Schalke 04 ein echter Brocken. Am Freitag (28. Juli, 20.30 Uhr) eröffnet der Bundesliga-Absteiger die neue Saison beim Hamburger SV.

Bei beiden Mannschaften ist der Respekt vor diesem Knaller-Duell groß. Auch HSV-Stürmer Robert Glatzel weiß um die Qualität des FC Schalke 04 und erklärt gegenüber DER WESTEN, worauf sich die Zuschauer einstellen können.

FC Schalke 04 „weiß, wie man aufsteigt“

Sowohl beim HSV als auch bei S04 sind die Ansprüche groß. Die Rothosen möchten den Aufstieg im sechsten Anlauf endlich packen und Königsblau möchte den Abstieg schnellstmöglich wieder gerade rücken und peilt den Wiederaufstieg an. Es ist ein Duell der Favoriten, das ein äußerst Heißes werden könnte.

Das sieht auch Glatzel so. Der Angreifer zählt zu den besten Stürmern der Liga und weiß, wie man gegen Schalke trifft. Vor zwei Jahren traf er sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Ddamals holte der HSV vier Punkte aus den beiden Partien. Mindestens diese Ausbeute nehmen sich die Norddeutschen auch in dieser Spielzeit vor. Dennoch wisse man natürlich um die Qualität des Gegners, so Glatzel.

„Es ist immer schwer, den Gegner zu so einem frühen Zeitpunkt einzuschätzen. Aber es sind noch viele Spieler aus dem Bundesliga-Kader da und auch welche, die die Saison davor aufgestiegen sind. Zudem weiß auch der Trainer, wie man aufsteigt“, betonte Glatzel gegenüber DER WESTEN. „Schalke 04 hat eine enorme Qualität und zählt definitiv zu den Favoriten um den Aufstieg“, ergänzte der 29-Jährige.

Vom Auftaktspiel verspricht er sich ein spannendes Duell, dass in beide Richtungen kippen könnte. „Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie vor zwei Jahren zum Auftakt. Wir werden wohl viel Ballbesitz haben und müssen auf die individuelle Qualität des Gegners enorm Acht geben. Es wird natürlich kein leichtes Spiel“, warnte der HSV-Angreifer.

Aufeinandertreffen zweier Torjäger

Damit dürfte wohl auch Simon Terodde gemeint sein. Der Knappen-Kapitän ist der Torgarant im deutschen Fußballunterhaus und wird wohl einer der größten Konkurrenten Glatzels um die Torjägerkanone. „Das ist ja klar, dass er wieder oben mit dabei sein wird“, erklärte Glatzel. Vor zwei Jahren hatte der HSV-Angreifer das Nachsehen – Terodde holte sich mit 30 Toren die Kanone.

In diesem Jahr möchte Glatzel vor dem S04-Angreifer stehen und im besten Fall die meisten Tore in der Saison schießen. Doch über allem stehe der Aufstieg. „Die Gier, dieses Ziel endlich zu erreichen, ist riesengroß“, betonte der 29-Jährige. Die ersten Punkte dafür möchte man schon gegen Königsblau holen.