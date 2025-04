Schalke 04: Verlängerung ausgeschlagen! S04 verliert Top-Juwel an die Konkurrenz

Schalke 04 und seine Knappenschmiede – diese Komponenten sollen in den kommenden Monaten und Jahren wieder eng zusammenwachsen. Die aktuelle Führung des Pottklubs möchte wieder mehr auf eigene Talente und den eigenen Nachwuchs setzen. Max Grüger, Taylan Bulut und Co. sollen als Beispiel für Jungs aus der Knappenschmiede dienen.

Jetzt muss Schalke 04 jedoch einen bitteren Rückschlag hinnehmen: Königsblau verliert ein großes Talent. U17-Kapitän Arian Güzel wird den Pottklub laut „Bild“ nach der laufenden Spielzeit verlassen.

Schalke 04: U17-Kapitän Güzel zieht es an den Rhein

Im Ruhrgebiet geboren, seit knapp sechs Jahren in der S04-Jugend: Jungs wie Güzel möchte Schalke 04 in Zukunft langfristig binden. Sie sollen das Gesicht des Klubs werden. Doch in seinem Fall ist es den Verantwortlichen nicht gelungen, ihn von S04-Weg zu überzeugen.

Denn laut der „Bild“ unterschreibt Güzel einen Profivertrag über drei Jahre beim 1. FC Köln. Somit winkt dem 16-Jährigen langfristig ein Platz im Profikader des Zweitliga-Klubs, der sich derzeit auf Aufstiegskurs befindet. Damit verliert S04 seinen U17-Kapitän, der in einem eher schwächeren Jahrgang zu den besten Akteuren zählt.

++ Schalke 04: Alle Augen auf Baumann! Fimpel-Hammer als erste Maßnahme? ++

Schalke selbst wollte den dribbel- und zweikampfstarken Mittelfeldakteur halten. Im kommenden Jahr hätte er in der U19 unter Trainer-Ikone Norbert Elgert trainieren können. Letztlich entscheid sich Güzel jedoch für den Effzeh.

Köln sticht Werder Bremen aus

Neben dem 1. FC Köln soll auch Werder Bremen großes Interesse an dem 16-Jährigen gezeigt haben, am Ende bekam jedoch der NRW-Klub den Zuschlag. Laut „Bild“ sieht der Plan der Köln-Bosse vor, dass Güzel bei den Profis trainiert und je nach Entwicklung erst einmal in der 2. Mannschaft oder der U19 zum Einsatz kommt.

Weitere News:

Da Güzels Vertrag bei S04 zum Ende der Saison ausläuft, wechselt der Youngster ablösefrei an den Rhein – ein echter Coup für den Effzeh. Auf Schalke möchte man solche Szenarien eigentlich vermeiden.