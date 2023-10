FC Schalke 04: Startelf-Garantie unter Geraerts? Bei diesen Worten dürfte Ouedraogo aufhorchen

Unter Thomas Reis hatte Assan Ouedraogo zuletzt eher eine Reservisten-Rolle inne. Viele Fans des FC Schalke 04 konnten das nicht nachvollziehen – schließlich ist der 17-Jährige der Shootingstar bei Königsblau.

Ändert sich sein Status nun unter Karel Geraerts? Der belgische Fußball-Experte Olivier Planck kennt den neuen Trainer des FC Schalke 04 schon seit vielen Jahren. Gegenüber DER WESTEN hat er nun verraten, wie Geraerts mit jungen (Top-)Talenten umgeht.

FC Schalke 04: „Dann wird er ihn einsetzen“

Die Personalie Ouedraogo ist eine äußerst sensible. Die Fans würden ihren Youngster gerne in jedem Spiel von Anfang an sehen. Der Verein möchte den deutschen U-Nationalspieler jedoch behutsam aufbauen. Ändert der neue Trainer nun diese Sichtweise?

Laut Planck lege Geraerts vor allem Wert auf die Qualität und weniger auf das Alter der Spieler. „In der vergangenen Saison gab er verschiedenen jungen Spielern die Möglichkeit, zu spielen, wobei vor allem Casper Terho (19), Simon Adingra (20), Victor Boniface (21) und Yorbe Vertessen (21) viel Einsatzzeit erhielten. Im Vergleich zu Gleichaltrigen waren diese genannten Spieler in ihrer Entwicklung weit fortgeschritten“, so der Belgien-Experte.

„Kurz gesagt, wenn Geraerts Qualität oder Potenzial in einem (jungen) Spieler sieht, wird er ihn einsetzen“, fasste Planck die Thematik zusammen. Für S04 und Ouedraogo ein gutes Zeichen. Der Youngster immer wieder gezeigt, was für ein unfassbares Potenzial er besitzt. Das dürfte auch Geraerts längst erkannt haben.

Eine Startelf-Garantie dürfte, vor allem zu Beginn seiner Amtszeit, unter dem Belgier kaum einer haben. Die Chancen, dass Ouedraogo viele Spielanteile unter dem neuen Cheftrainer bekommt, stehen aber wohl nicht allzu schlecht.

Bekommt Topp nun seine große Chance?

Ein anderer Youngster, den die S04-Fans gerne regelmäßig auf dem Platz sehen würde, ist Keke Topp. Das Sturm-Juwel bekam unter Thomas Reis kaum Einsatzzeit bisher. In der laufenden Saison stand er lediglich 58 Minuten auf dem Rasen – und das, obwohl Simon Terodde drei Spiele am Stück verletzt ausfiel.

Unter Geraerts kann und soll sich das jetzt ändern. Zwar ist Terodde nun wieder fit und auch unter dem Belgier gesetzt, doch Topp darf sich durchaus Hoffnungen machen, unter Geraerts mehr Minuten sammeln zu können.